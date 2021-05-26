Роскомнадзор назвал самые популярных соцсети России

Вадим Субботин – заместитель главы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) – назвал самые популярные соцсети в России.

В ходе итогового заседания коллегии ведомства, он подчеркнул, что у отечественных пользователей Сети Интернет, наиболее популярными сервисами являются «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники», – передаёт РИА Новости.

Кроме того, по словам Субботина, сильно набрал популярность TikTok. Его аудитория, согласно некоторым оценкам, только за последние два года увеличилась сразу в 7 раз, опередив по популярности среди российских пользователей по популярности Facebook», – подчеркнул заместитель главы Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что в Роскомнадзоре заявили, что американские интернет-компании игнорируют обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ. Кроме того, был выявлен всплеск рост количества фейков на иностранных интернет-платформах, таких как YouTube, Instagram, Facebook.

В частности, по сведениям Роскомнадзора, на площадке YouTube выявлено 278 ссылок на фейковые материалы, в Instagram 35 ссылок ведут на материалы не соответствующие действительности, Facebook - 31, Twitter - 22.

