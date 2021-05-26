Россия высылает болгарского дипломата

Россия в качестве ответной меры на действия Болгарии, которая выслала российского дипломата в апреле, высылает болгарского дипломата, объявив его персоной нон грата, говорится на сайте Министерства иностранных дел России.

«26 мая Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona nоn grata» сотрудника Посольства Болгарии в России», - говорится в сообщении МИД.

В МИДе подчеркивают, что решение было принято в качестве ответа на «ничем не мотивированное решение» правительства Болгарии по высылке сотрудника Посольства России в Софии. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кремль не оставит без ответа недружественные действия Болгарии.

Ранее была произведена взаимная высылка дипломатов между Россией и Чехией после того, как Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г.

