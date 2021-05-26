Российская армия 2030-х: гиперзвук, квантовые компьютеры, гравилёты

Новая государственная программа вооружений, рассчитанная до 2034 года, начинает разрабатываться в России. Об этом на совещании с с руководством Минобороны и представителями ОПК объявил президент Владимир Путин.

«Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности», — так обосновал президент необходимость новой программы.

Исполнение предыдущей, которая была рассчитана на срок до 2017 года, в целом Путина удовлетворило, так же, как и реализация более поздних планов.

«Все плановые мероприятия в армии и на флоте в 2020 году были выполнены, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции», — констатировал глава государства.

Он напомнил, что в рамках предыдущей программы вооружений предприятия оборонно-промышленного комплекса и Минобороны наладили эффективное взаимодействие по поставкам и обслуживанию вооружений и техники на протяжении всего их жизненного цикла — от разработки и серийного производства до сервиса и ремонта. В воздушно-космических силах более 70 процентов зенитных ракетных полков были перевооружены на современные системы С-400; на очереди — поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются. Были расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счёт кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», а гиперзвуковая корабельная ракетная система «Циркон» находится на заключительной стадии госиспытаний.

Говоря о ближайших полутора десятках лет, президент поставил задачу выбрать образцы перспективных вооружений и техники, которые станут основой следующей программы вооружений.