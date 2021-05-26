Рубль не смог продолжить линию на укрепление

Российская нацвалюта не смогла укрепиться на торгах в среду. Доллар/рубль начал день на отметке 73.50 , а евро начал день на уровне 89.89 . К 17:00 американский доллар повысился к отметке 73.51 рубля, евро при этом незначительно скорректировался до 89.87 рубля. Индекс доллара при этом с 89,85 пункта откатился к 89,67 пункта

«В начале сессии рубль активно укреплялся благодаря позитивному внешнему фону. Однако незадолго до открытия основных торгов российская валюта резко снизилась, выйдя в минус, хотя ситуация на мировых рынках ухудшилась лишь умеренно. Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня демонстрируют восходящую динамику. Незадолго до старта европейской сессии начались коррекционные попытки, а нефть устремилась вниз», - комментирует слабую динамику рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Ожидаем, что краткосрочно рубль будет двигаться в диапазоне 73.2 — 73.7 в паре с американской и 89.7 — 90.1 в паре с европейской валютами.