Геополитика может застать врасплох мировые рынки

В то время, как инвесторы сейчас с неослабевающим вниманием мониторят растущие цены, эксперты аналитического подразделения одной из крупнейшей инвестиционной компании мира BlackRock Investment Institute (BII) предупреждают, что вспышка напряженности в отношениях между КНР и США может застать их врасплох. Свое предостережение BII основывает на том, что разработанный его аналитиками Geopolitical Risk Indicator, отображающий геополитическую обстановку на планете, сейчас находится на самом низком за четыре года уровне, что вполне может предрекать в ближайшем будущем крупные геополитические события. Скорее всего, считают в BII, речь идет о Дальнем Востоке в целом и о торговых отношениях между США и КНР и ядерной программе КНДР, которые последние несколько лет не давали покоя рынкам, а сейчас отошли на второй план из-за пандемии и растущей инфляции.
В докладе, подготовленном BII, говорится, что внимание инвесторов к геополитическим рискам сейчас находится на самом низком за четыре года уровне. Это угрожает тем, что какое-нибудь крупное геополитическое событие может застать рынки врасплох.
В BII считают одним из наиболее вероятных таких событий «развод» двух крупнейших экономик планеты: американской и китайской в технологической сфере. Президент Байден продолжает проводить такую же жесткую политику по отношению к Китаю, как и его предшественник, с акцентом на наиболее важные технологии. Пекин, с другой стороны, сейчас сделал приоритетной задачей разработку собственных технологий и в конечном счете стремится к самодостаточности в этой важнейшей области.
Растущее соперничество между США и КНР в сфере технологий означает, что и Вашингтон, и Пекин будут наращивать инвестиции в технологический сектор.
«Мы считаем, что разъединение американского и китайского технологических секторов,- говорится в исследовании BII,- ускорится и углубится несмотря на то, что к нему сейчас привлечено относительно слабое внимание».
Авторы доклада считают наиболее вероятными геополитическими рисками, кроме разъединения технологических секторов США и КНР, также мощную кибератаку и политический кризис на развивающихся рынках в результате их неспособности контролировать распространение коронавируса.
Не исключено, что Вашингтон и Пекин могут столкнуться еще и по вопросу Тайваня, который в КНР считают своей временно отколовшейся провинцией и который полностью поддерживают США и их союзники. В этом году BII не ждет вооруженного конфликта между США и КНР из-за Тайваня, но он вполне возможен в средне- и долгосрочной перспективе.
Еще одно исследование BII посвящено реакции рынков на геополитические риски. К примеру, аналитики считают, что в случае ускорения разъединения американских и китайских технологических компаний юань ослабнет, а доллар окрепнет.
В случае крупной кибератаки акции американских коммунальных компаний обвалятся. Аналитики предполагают также, что акции латиноамериканских компаний, производящих потребительские товары, вырастут, если на развивающихся рынках вспыхнет политический кризис.
BlackRock соглашается, что в ближайшем будущем инвесторам следует внимательно следить за восстановлением экономик после пандемии и инфляцией, но предупреждает, что последствия геополитических рисков могут превзойти ожидания рынков.