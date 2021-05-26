Геополитика может застать врасплох мировые рынки

В то время, как инвесторы сейчас с неослабевающим вниманием мониторят растущие цены, эксперты аналитического подразделения одной из крупнейшей инвестиционной компании мира BlackRock Investment Institute (BII) предупреждают, что вспышка напряженности в отношениях между КНР и США может застать их врасплох. Свое предостережение BII основывает на том, что разработанный его аналитиками Geopolitical Risk Indicator, отображающий геополитическую обстановку на планете, сейчас находится на самом низком за четыре года уровне, что вполне может предрекать в ближайшем будущем крупные геополитические события. Скорее всего, считают в BII, речь идет о Дальнем Востоке в целом и о торговых отношениях между США и КНР и ядерной программе КНДР, которые последние несколько лет не давали покоя рынкам, а сейчас отошли на второй план из-за пандемии и растущей инфляции.

В докладе, подготовленном BII, говорится, что внимание инвесторов к геополитическим рискам сейчас находится на самом низком за четыре года уровне. Это угрожает тем, что какое-нибудь крупное геополитическое событие может застать рынки врасплох.