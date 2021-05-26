С начала года в Москве уровень безработицы снизился почти на 50%

Ситуация на рынке труда Москвы стабилизировалась практически по всем параметрам. На конец апреля уровень зарегистрированной безработицы в столице составил 0,71%, снизившись с начала года на 0,61 процентных пунктов. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилась с начала года на 45,8%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сальдо принятых и уволенных работников в экономике Москвы за апрель 2020 – апрель 2021 года находится в положительной зоне и составляет 178 тысяч человек. Наибольший прирост принятого на работу персонала по сравнению с прошлогодним апрелем зафиксирован в динамично развивающихся отраслях: разработке программного обеспечения - 35,9 тысячи человек, здравоохранении - 30,3 тысячи человек, строительстве и розничной торговле - по 22,6 тысячи человек, оптовой торговле - 20,9 тысячи сотрудников», - подчеркнул заммэра.

Резко снизился и уровень напряженности на московском рынке квалифицированного труда. По данным HeadHunter, этот показатель – отношение количества резюме к числу вакансий – с начала 2021 года устойчиво был ниже, чем за аналогичные периоды 2020 года.

«В Москве в апреле текущего года на одну вакансию приходилось 6 резюме, в то время как в апреле 2020 года - 12 резюме на вакансию. За 4 прошедших месяца уровень напряженности снизился на 28,7% к январю-апрелю 2020 года. Причина – рост экономики и как следствие - опережающая активность работодателей в поиске новых сотрудников для расширения бизнеса. Количество вакансий выросло на 39% к январю-апрелю 2020 года, количество резюме – всего на процент», - подчеркнул руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Увеличение числа новых рабочих мест идет параллельно с увеличением средних зарплат. В январе-марте 2021 года рост номинальной зарплаты наблюдался в большинстве отраслей городской экономики и составил 8,9% к аналогичному периоду 2020 года. За это же время реальная заработная плата выросла на 4,1%. Наиболее быстрыми темпами зарплаты в Москве росли в строительстве, розничной торговле, деятельности профессиональной, научной и технической, обрабатывающих производствах, информации и связи, здравоохранении, а также в высокотехнологичной промышленности, отметили эксперты Аналитического центра Москвы.