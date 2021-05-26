«Северный поток — 2»: Джо Байден признал очевидное, что недавно казалось невероятным

Введение новых санкций в отношении трубопровода «Северный поток — 2» уже не сработает, а лишь еще больше испортит отношения США с Европой. Такое мнение высказал журналистам американский президент Джо Байден, когда в США было еще 25 мая, а в России уже наступало 26-е.

Он отметил, передает агентство ТАСС, что строительство газопровода продолжится, «потому что он почти полностью завершен».

«Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой», — подчеркнул американский президент. Он также добавил, что «с самого начала выступал против строительства «Северного потока — 2».

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«Эксперт Online» ранее уже писал, что в США ряд политиков склоняется к отказу от таких санкций, которые могли бы остановить строительство газопровода, несмотря даже на угрозу, который проект якобы несет «восточному флангу НАТО». В то же время, еще несколько дней назад официальной позицией США провозглашалось предотвращение достройки газопровода.

«По технической категории угрозы невозможности завершения проекта к концу 2021 года, на мой взгляд, практически отсутствуют, поскольку труба готова более чем на 95%. Суда, оснащенные всем необходимым оборудованием, для этого есть, зарегистрированы они на российские компании, которые уже, по сути, могут не бояться санкций из-за океана. Кроме того, разрешения на прокладку труб на территории Германии даже вопреки искам местных экологов, также не отозваны. Соответственно, с технической точки зрения проекту ничего не мешает быть завершенным», — комментирует ситуацию главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Напомним, что хотя сейчас с технической точки зрения все действительно обстоит благополучно, еще несколько месяцев это было не так. Наблюдатели напряженно следили за передвижениями судов «Академик Черский» и «Фортуна», которым предстояло достроить газопровод после того, как подрядчик, швейцарская компания «Allseas» прекратила прокладкой трубопровода. Это произошло 23 декабря под давлением санкций США.

Алексей Антонов, правда, видит еще некоторые политические риски даже после того, как сегодня ночью (по московскому времени) прозвучало ключевое заявление Джо Байдена о том, что как бы он не желал зла российскому энергетическому проекту, остановить его у США уже не выйдет. Тут господин Байден явно хочет переложить часть ответственности на своего предшественника Трампа, замечает аналитик.

В то же время, поток заявлений как представителей США, так и кое-кого в ЕС все еще противоречив. А Великобритания, безосновательно связав Россию с инцидентом, в ходе которого в Минске был посажен самолет и задержан оппозиционный журналист-блогер, считает, что наша страна должна за это отвечать, продолжает Антонов. Там указывают, что нужно, мол, ввести санкции, как против «Северного потока — 2», так и — проекта «Ямал — Европа». Но даже если эти угрозы будут реализованы, что маловероятно, остановить строящийся трубопровод вряд ли удастся, подытоживает аналитик. Что и признал Байден.

Момент для отступления американцев идеален, отмечает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Невозможность остановить проект теперь списывается на республиканскую администрацию. Одновременно делается и реверанс в сторону правящей немецкой партии, который предстоят в этом году сложные выборы в бундестаг: Меркель и ее партии нужны победы в интересах национального бизнеса.

Она также отмечает, что заявление Джо Байдена сделано в преддверии предстоящей встречи российского и американского президентах. Американцы готовы демонстрировать, как могут, сдержанные шаги навстречу там, где это ничего им, в сущности, не стоит. И где, как в случае европейского газового проекта, на ход событий они оказались всерьёз повлиять в силах.

У Европы потребность в газе из второй нитки «Северного потока» максимально проявится примерно к середине 2022 года, предполагает Пётр Пушкарёв, когда в полной мере наберут обороты производственные мощности большинства европейских предприятий. С учётом растущего спроса на топливо, цены на нефть могут взлететь и выше 80 долларов за баррель, что уже прогнозируют, например, финансисты из Goldman Sachs.

Дороже станет, очевидно, и газ, добавляет он, а потому европейцы заинтересованы в максимально ранних полностью прописанных контрактных условиях газовых поставок из России, в том числе и по «Северному потоку — 2». Германия уже дала официальную отмашку на возобновление работ и высоки шансы, что трубопровод будет готов к запуску еще до конца текущего года.