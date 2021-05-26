Шведская EKN отказалась страховать сделки Siemens по поставкам в Белоруссию

Шведское агентство по страхованию экспортных кредитных рисков (EKN) отказалось страховать сделки по поставке газовых турбин производства компании Siemens Industrial Turbomachinery для белорусских энергокомпаний «Минскэнерго» и «Брестэнерго», сообщает «Интерфакс».

«В августе 2020 года EKN решила оформить предложения по экспортным гарантиям для двух электростанций в Белоруссии с покупателями РУП "Минскэнерго" и РУП "Брестэнерго". Решение предполагало определенные условия, в том числе соответствие рассматриваемого проекта требованиям соблюдения прав человека в соответствии с международными стандартами», - говорится в сообщении агентства. Сотрудники EKN заключают, что белорусская сторона не выполнила предварительные условия для выдачи экспортных кредитных гарантий, в этой связи дальнейшее сотрудничество не представляется возможным.

В компании отмечают, что проводится повторный анализ ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, выполнявшим рейс из Афин в Вильнюс.

«EKN решила не выдавать никаких экспортных кредитных гарантий», - говорится в сообщении.

Кредитный договор между Евразийским банком развития и РУП «Минскэнерго» был подписан в феврале 2021 года. Предприятию была открыта кредитная линия в размере 101,2 млн евро для финансирования поставки основного энергетического оборудования по контракту с Siemens Energy AB. Транш обеспечивался страховкой EKN.

