В Госдуме предложили запретить в России рижские шпроты

Виталий Милонов – депутат нижней палаты российского парламента – предложил называть Латвию Латвийской ССР и запретить импорт шпрот из этой страны. Таким, по его мнению, должен стать ответ Москвы на инцидент с флагом РФ на чемпионате мира по хоккею, который проходит сейчас в Риге, передаёт Sport24.

«Тогда мы тоже сможем поменять флаг Латвии на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР, раз они так себя ведут. Если будут выпендриваться, надо будет разорвать с ними отношения», – заявил Милонов.

Кроме того, депутат призвал показать всем, что русофобия не пройдет, а «большие братья», в частности Польша им, не поможет.

«Иначе не будем ввозить ни одной шпротины, просто запретим их в России и всё», – резюмировал он.

Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске, мэр Риги Мартиньш Стакис демонстративно заменил государственный флаг России на знамя Олимпийского комитета РФ, а также официальный флаг Беларуси на оппозиционный.

Всё это безобразие произошло при одобрении властей Латвии. на площади, где были установлены флаги стран команд-участниц чемпионата мира по хоккею.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен в Минске из-за заявлений о нахождении на борту самолета взрывного устройства. После посадки был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который находился на борту лайнера. Это вызвало бурную реакция со стороны Запада, а громче всех возмущаются в бывших советских республиках, расположенных на территории Прибалтики.

