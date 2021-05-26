В минском аэропорту застряли 20 иностранцев

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил об иностранцах, которые не могут покинуть территорию страны после запрета на полеты через белорусское воздушное пространство, сообщает телеканал ОНТ.

«Сегодня в пограничное ведомство поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, которые прилетели в Национальный аэропорт Минск и ожидают вылета в другие страны. Однако из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта», – сказал официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Госпогранкомитет Белоруссии посоветовал иностранным гражданам обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.

23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

24 мая Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией и рекомендовал перевозчикам из ЕС не летать над территорией Белоруссии.

25 мая польское правительство запретило самолетам белорусских авиаперевозчиков входить в воздушное пространство страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.