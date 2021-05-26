В Москве продадут 27 нежилых помещений через публичное предложение – заммэра Ефимов

В Москве выставили на продажу через публичное предложение 27 помещений под коммерческие цели площадью от 43,4 до 1723,8 квадратного метра. Приобрести помещения на электронных торгах можно со снижением цены до 50% от первоначальной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При продаже через публичное предложение снижение начальной цены в ходе электронных торгов может составить до 50%. В настоящий момент на продажу выставлено 27 нежилых помещений в 10 округах столицы. Будущие собственники смогут открыть в них офисы, магазины и любые другие коммерческие учреждения, которые можно разместить в жилых домах согласно действующему законодательству. По итогам первого квартала 2021 года через публичное предложение город реализовал 51 нежилое помещение общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров, а цена квадратного метра по итогам торгов составила 80,1 тысячи рублей», – сообщил заместитель мэра.

Покупателями могут быть физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 25%.

«Больше всего объектов представлено на юго-западе столицы — шесть. Пять помещений продается на юге, по три — на севере, северо-востоке и на юго-востоке Москвы, по два — на западе и востоке, и по одному объекту выставлено на северо-западе, в центре и в Зеленограде», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самый крупный объект площадью 1723,8 квадратного метра продается в ЦАО по адресу: Средняя Переяславская улица, дом 27, строение 1. Нежилое здание находится в Мещанском районе Москвы в пешей доступности от станций метро «Рижская» и «Проспект Мира». В составе единого лота в здании продаются помещения, расположенные в подвале, на первом, втором и третьем этажах. Начальная цена – 94,5 млн рублей.

Самое небольшое по площади помещение продается в ЮАО по адресу: улица Симоновский Вал, дом 20, корпус 3. Объект расположен в полуподвале жилого дома в пешей доступности от метро «Пролетарская» и имеет площадь 43,4 квадратного метра. Начальная цена продажи – 3,4 млн рублей.

По всем объектам принимаются заявки, продажа помещений состоится в электронной форме.

Все лоты доступны для просмотра в онлайн-режиме с помощью функции «360». Ознакомиться с документацией и характеристиками других объектов, предлагаемых на продажу, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».