В результате стрельбы в Калифорнии погибло восемь человек

Восемь человек погибли в результате стрельбы на сортировочной станции в американском городе Сан-Хосе, штат Калифорния, сообщают «Известия» со ссылкой на издание The Los Angeles Times.

Нападение вооруженного человека произошло утром в среду, 26 мая, на объекте компании Valley Transportation Authority (VTA), которая обслуживает местную железную дорогу.

Мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо сообщил, что нападавший – этопредположительно 50-летний мужчина, который также погиб. По информации газеты The New York Post, он покончил с собой. Источники издания сообщили также о том, что в доме стрелка было найдено несколько единиц оружия.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый сначала поджег свой дом, а затем поехал на собрание профсоюза VTA, где и открыл стрельбу.

По предварительным данным, погибшие и раненые являются сотрудниками компании Valley Transportation Authority.