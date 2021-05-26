В России за сутки выявлено 8,3 тыс. новых случаев COVID

В России зафиксировано еще 8 373 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

25 мая оперштаб сообщал о 7884 случаях заражения. За весь период выявлено 5 026 168 случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 406 человек, что стало наибольшим показателем, начиная с 9-10 апреля, когда число подтвержденных летальных исходов составляло по 402. Общее число летальных исходов за последние 24 часа достигло 119 600. Успешно перебороли заболевание 4,64 млн пациентов, из которых выписаны 9 135 за последние сутки.

На первом месте по заболеваемости продолжает оставаться Москва, в столице выявлено 2416 случаев ковид. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли Санкт-Петербург (+839), Московская область (+744), Ростовская область (+185), Воронежская и Нижегородская области – по 147 случаев заражения.

Россия продолжает оставаться на шестом месте в мире по числу случаев коронавируса. Лидируют США, где выявлено за все время 3,2 млн случаев, далее следуют Индия (27,2 млн случаев), Бразилия (16,2 млн), Франция (5,7 млн), Турция (5,2 млн). Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 167,8 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.

