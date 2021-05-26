На Японию обрушилась лавина Олимпийских проблем

Когда Япония вскоре после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года получила право провести летнюю Олимпиаду в 2020 году, тогдашний премьер-министр Синдзо Абэ назвал Олимпиаду «огромной возможностью для Токио засиять в самом центре мировой сцены». Абэ пообещал в 2013 году, что все проблемы, связанные с аварией в Фукусиме, будут решены и что сотни тысяч иностранных туристов и болельщиков увидят, насколько «чудесна» Япония. Однако в планы японских властей вмешался форс-мажор в виде коронавирусной пандемии, которая в прошлом году уже раз заставила организаторов Олимпиады отложить их проведение. Открытие Олимпиады назначено на 23 июля 2021 года. Однако медленная вакцинация и новая вспышка пандемии на Японских островах заставила даже предпринимателей призвать к новому переносу Олимпиады или даже к ее отмене.

Конечно, можно говорить, что на Страну восходящего солнца нахлынула лавина неприятностей и проблем. Пришлось, например, приостановить строительство стадиона и казино. Планы по сбросу якобы очищенной воды с Фукусимской АЭС в море вызвали тревогу у соседей Японии. В понедельник Госдеп США настоятельно посоветовал американцам не ездить этим летом в Японию. Эти и другие, менее заметные неприятности сделали еще более очевидным то, что в общем-то было понятно уже достаточно давно: событие, призванное объединить планету, будет проходить под знаком страхов и изоляции со зрителями, наблюдающими за ним по телевизорам.

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«Когда в прошлом году Олимпиада была перенесена, то предполагалось, что в этом году она пройдет как символ победы над вирусом,- объясняет бывший глава Сил самообороны Японии Катутоши Кавано.- Однако реальность говорит сама за себя. Люди, которые не должны умирать, умирают…»

Опросы показывают, что большинство японцев хотят отложить или вовсе отменить Олимпиаду. Однако пока признаков того, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сделает это, нет. Представитель правительства Катсунобу Като заявил на следующий день после предупреждения Госдепа, что Вашингтон разъяснил Токио, что это заявление никак не связано с Олимпиадой, а просто основывается на статистических данных за последние 28 дней.

Тем не менее, многие японские бизнесмены критикуют правительство за намерение любой ценой провести Олимпиаду. Основатель и владелец Rakuten Group Inc. миллиардер Хироши Микитани даже сравнил Олимпиаду с «самоубийством».

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Спонсор Олимпиады, издание Asahi призвало Сугу, причем, в редакционной статье на первой полосе, отменить состязания.

Окончательное решение об отмене или проведении Олимпиады может принять МОК. Вероятно, оно будет принято через месяц, в конце июня. Если же Япония откажется от проведения Олимпиады сейчас, то она получит, конечно, компенсацию. И все же такая отмена представляется маловероятной, потому что доходы от продажи прав на трансляцию Олимпиады обычно значительно превышают доходы от продажи билетов. Между тем, оплата контрактов на трансляцию произойдет лишь в случае проведения Олимпиады.

На начальном этапе пандемии дела в Японии шли очень даже неплохо по сравнению с Европой и США благодаря серии мягких, в основном локальных локдаунов. Однако сейчас ситуация изменилась кардинальным образом.

К отсутствию собственной вакцины, в чем тоже обвиняют правительство Суги, и медленной по всем меркам вакцинации прибавились неизбежные экономические проблемы. Министр экономики Ясутоши Нишимура на прошлой неделе сообщил о том, что в первом квартале в японской экономике вновь был зафиксирован спад, и призвал к терпению.

Сами японцы не без оснований обвиняют в нынешнем резком обострении эпидобстановки власти, которые действовали вяло, непродуманно и запоздало. Достаточно сказать, что правительство даже не побеспокоилось о том, чтобы выделить достаточно медиков для проведения вакцинации. И хотя говорить о дефиците вакцин, по крайней мере, пока еще не приходится, власти сами сорвали выполнение собственного обещания, сделанного в начале мая, о вакцинировании почти миллиона человек в день. Япония провакцинировала за три месяца около 10 млн человек при населении в 126 миллионов.

Олимпиада угрожает обрушить систему здравоохранения, которая после первых успехов оказалась полностью неготовой к недавней вспышке пандемии. Ситуация на островах сейчас очень сложная. Медики открыто опасаются, что Олимпиада вполне может стать гигантским распространителем инфекции по всей планете. В одном месте и в одно время соберутся люди из множества стран. После Олимпиады они развезут по своим странам перемешанные штаммы.

Что касается премьера Суги, то 14 мая он заявил журналистам о возможности проведения безопасной Олимпиады. Между тем, опрос, проведенный газетой Mainichi 22 мая, показал, что лишь 13% японцев одобряют то, как правительство борется с пандемией. Петиция за отмену Олимпиады уже собрала почти 400 тысяч подписей.

Рейтинг Суги сейчас на очень низком уровне. Если Либерально-демократическая партия проиграет выборы, которые должны состояться в этом году, то премьера, конечно, обвинят во всех грехах. Несмотря на множество причин, требующих отмены Олимпиады, Ёсихидэ Суга пока делать это не собирается. На кону, кроме миллиардов долларов и большой политики, стоит еще и национальная гордость. В Токио прекрасно помнят, что через девять месяцев Китай проведет зимнюю Олимпиаду. Если японская Олимпиада будет отменена, а китайская состоится, это будет очень большой потерей лица для Страны восходящего солнца.

Японцы очень трепетно относятся к таким вопросам, но борьба правительства с пандемией и темпы вакцинации ослабляют даже легендарный японский патриотизм.