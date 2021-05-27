В офисе Зеленского назвали цель прекращения авиасообщения с Белоруссией

Решение Киева о прекращении авиасообщения с Белоруссией направлено на обеспечение безопасности граждан Украины, заявил в четверг замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов. Об этом сообщает агентство УНИАН.

"Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель - мы защищаем граждан Украины, путешествующих (авиационным транспортом) над другими странами. Вы видели примеры (задержание белорусского журналиста Романа Протасевича) на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают", сказал Тимошенко в ответ на вопрос, какова цель в прекращении авиасообщения с Белоруссией.

24 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Белоруссией.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну», – отмечалось в сообщении офиса Зеленского.

Позже, 25 мая премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Ограничение действует с 00:00 по московскому времени.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и лайнерам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Погранслужбе также поручили прекратить в таможенных пунктах аэропортов оформление пассажиров, следующих из республики и в нее.

В понедельник, 24 мая, саммит Европейского совета запретил белорусским авиакомпаниям, в том числе «Белавиа», осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией стран-членов из-за инцидента с ирландским самолетом.

Напомним, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

На перехват гражданского лайнера был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолёта белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу.

Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.