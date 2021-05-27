Бастрыкин назвал виновных в казанской трагедии

Александр Бастрыкин – председатель Следственного комитета России (СК РФ) – назвал главную причину трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев застрелил девять человек в гимназии №175. По словам главы СК РФ, трагедию можно было избежать, если в учебном заведении была охраны, за которую не хотели платить родители учеников.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране, – цитирует Бастрыкина РИА Новости. – Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против». — «Почему?» Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал».

При этом он подчеркнул, что после трагедии в Керчи власти «там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали преступлениям подобного рода».

По словам председателя СК РФ, сейчас вернулись к тем поручениям, которые были даны руководством страны и правительством.

«Докладываю – 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены – вот и результат», – резюмировал Бастрыкин.

Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко разъяснила слова Бастрыкина об охране школы в Казани.

«Председатель СК РФ, комментируя в рамках военно-научной конференции трагедию в Казани, не делал выводов о виновности родителей», – отметила Петренко.

По её словам, в ряде СМИ были «неправильно интерпретированы слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия».

«В некоторых СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления Бастрыкина, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё. Однако в дальнейшем в своем выступлении руководитель СК РФ высказался о том, что договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась. Необходимо подчеркнуть, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», – цитирует Петренко РИА Новости.

Напомним, трагедия в казанской школе произошла 11 мая около 9:30 по местному времени, когда вооруженный преступник ворвался в здание гимназии на улице Файзи, где открыл стрельбу по детям и учителям.

Вахтёр успела нажать на тревожную кнопку, после чего директор по громкой связи велела всем закрыться в кабинетах. За 8 минут преступник расстрелял несколько десятков человек. Погибли семь детей и два педагога. Еще более 20 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.