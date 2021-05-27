Байден приказал расследовать происхождение Covid-19

Джо Байден распорядился, чтобы американская разведка раскрыла тайну происхождения Covid-19. Он ждет подробный доклад о результатах расследования через три месяца, но уже сейчас очевидно, что наиболее вероятной причиной появления вируса скорее всего будет названа утечка из лаборатории в Уханьском институте вирусологии (WIV).

В Белом доме решили провести собственное расследование после того, как Пекин заявил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что считает расследование в Китае законченным и призывает продолжить его в других странах.

Статья по теме: Конгрессмены США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2

По словам президента США, расследование проверит две главные версии: что вирус появился после контакта человека с зараженным животным и что его появление вызвано утечкой из лаборатории. Он подчеркнул, что в американском разведывательном сообществе (IC) распространены две этих версии, но при этом не стал вдаваться в подробности.

Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), имеется неопубликованный доклад разведслужб США, из которого следует, что три сотрудника WIV заболели еще в ноябре 2019 года. Причем, заболели так сильно, что были вынуждены обратиться в больницу за медицинской помощью. Напомним, первые официальные упоминания о Covid-19 в Ухане появились в начале декабря позапрошлого года, т.е. после заражения уханьских ученых.

«Я попросил разведывательное сообщество удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая позволит сделать окончательный вывод о происхождении коронавируса, и доложить мне результаты расследования в течение 90 дней»,- цитирует WSJ слова американского президента.

Статья по теме: ВОЗ назвала наиболее вероятный источник коронавируса

Интерес в США к появлению коронавируса вполне объясним, потому что почти каждая шестая жертва пандемии, а именно более 590 тыс. из почти 3,4 млн умерших от Covid-19, приходится на Америку.

Посольство КНР в США вновь подчеркнуло, что Китай стал жертвой кампании клеветы в вопросе происхождения вируса Covid-19, но не назвало организатора этой кампании. В распространении версии об утечке из лаборатории обвинило США и внешнеполитическое ведомство Китая. Официальный Пекин считает, что американские власти провалили борьбу с пандемией и теперь пытаются переложить вину на КНР. МИД КНР еще раз призвало Вашингтон открыть для инспекторов ВОЗ Форт Детрик, как чаще всего называют Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида, крупнейшее биомедицинское научно-исследовательское учреждение Пентагона; другие биомедицинские лаборатории для проверки инспекторами ВОЗ.

Что касается Уханьского института вирусологии, то он оказался в центре внимания, потому что находится в городе, где впервые был зафиксирован коронавирус, и также потому что его сотрудники исследуют коронавирусы в летучих мышах. Многие ученые считают летучих мышей наиболее вероятным источником передачи Covid-19 людям.

Группа ученых под эгидой ВОЗ побывала в Китае в этом году и пришла к выводу, что утечка из лаборатории является «крайне маловероятной». Они в основном проверяли данные расследования, проведенного китайскими учеными. Однако ряд членов комиссии выразили недовольство тем, что им якобы предоставили доступ не ко всей документации.

В марте комиссия ВОЗ высказалась за продолжение расследования, но вторая фаза его еще не началась.

Пекин заявил во вторник, что считает свое участие в расследовании законченным и что теперь следует искать источник вируса в других странах. Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра тоже призвал ВОЗ продолжить расследование, но ни слова не сказал о возможности проверки американских лабораторий.

В новом расследовании спецслужбам США будут помогать американские правительственные лаборатории и, в первую очередь, Ливерморская национальная лаборатория имени Э. Лоуренса. Расследователи также надеются получить информацию от союзников и дружественных стран.

Кстати, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информацию о болезни трех ученых из WIV Вашингтон получил не от американской организации.

Недовольны ситуацией с расследованием источника происхождения пандемии и в Конгрессе США. Законодатели официально потребовали на этой неделе от директора Национальной разведки рассекретить информацию о происхождении коронавируса.