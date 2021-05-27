Байкал для всех

Байкал – уникальный природный водоем, и стратегическое преимущество России. Именно здесь сконцентрировано 20% мировой озерной пресной воды. При этом, эта вода сохранила свою природную чистоту. И постепенно, бизнес начинает понимать – что экология и первозданная чистота – становится продуктом премиального класса, как у нас в стране, так и во всем мире.

Одним из первых в России ценность экологии осознала компания «БайкалАква», которая выпускает воду премиум-класса под торговой маркой Legend of Baikal. Байкальская вода не содержит искусственную минерализацию, а только бережно очищается и доставляется потребителям первозданном виде. Вода добывается с глубины более 400 метров. В этой так называемой «линзе Байкала» она имеет высокую насыщенность кислородом, максимальную чистоту, особый химический и микробиологический постоянный состав, ее Ph фактор - от 7.2 до 8.0. Особое свойство этой воды - она содержит в 4 раза больше кислорода, чем обычная питьевая. Сохранить природный кислород в воде помогает грамотная организация производства и логистики – вода перевозится в специально термо вагонах, чтобы сохранялась ее свежесть и полезные свойства. Завод же по розливу находится непосредственно на берегу озера. В компании заявляют, что наличие собственного производства и аккредитованной лаборатории позволяет гарантировать качество воды на всех этапах, начиная от розлива воды и заканчивая ее продажей.

Как рассказала «Эксперту» директор по маркетингу «ТК Байкал Аква» Анна Грабец, производство отвечает всем требованиям экологической безопасности. Даже вывоз продукции происходит по железной дороге, а не автомобильным транспортом. «Мы следим за состоянием воды, регулярно берем пробы, которые тщательно исследуются в лаборатории», — поясняет она. Компания также поддерживает биоразнообразие озера, проводя акции по выпуску мальков автохтонных видов рыб. Другая важная часть стратегии компании по экологической ответственности – поддержка исследований Байкала и научных программ. Мы не просто стремимся дать вкусный и полезный продукт нашим потребителям, но также видим важность ведения серьезной работы над сокращением давления на природные экосистемы, в том числе за счет сокращения отходов и их безопасной переработке. Именно поэтому мы выпускаем нашу воду в таре, которая на сегодняшний день максимально отвечает требованиям к экологичной упаковке – стекле, алюминиевой банке из алюминия с низкоуглеводным следом и в перерабатываемом пластике. На данный момент компания находится в стадии подготовки к переходу на еще более экологичную тару. Наш завод работает по принципу бережливого производства и постоянному улучшению результатов (метод Кайдзен)».

В ближайшее время совместно с Ассоциацией озерных регионов под патронажем ООН «БайкалАква» поддержит уборку 5-ти крупнейших озер Евразии - Ладожского, Онежского, Иссикуля, Байкала и Телецкого. А в июне в партнерстве с ИПЭЭ РАН стартует большое исследование байкальской нерпы.