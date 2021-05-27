Боррель: ЕС готовит секторальные санкции против Белоруссии

В четверг министры иностранных дел Евросоюза начнут обсуждение экономические санкций против Белоруссии в ответ на посадку в Минске ирландского самолета и задержания журналиста Романа Протасевича, заявил еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель.

«Угон самолета и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций», - заявил журналистам Боррель перед неформальным саммитом глав МИД ЕС в Лиссабоне, передает Reuters.

Он отметил, что работа над новым раундом санкций в отношении граждан Белоруссии находится на продвинутой стадии, но не сообщил более подробной информации.

23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска. На перехват гражданского самолета был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолета белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

Ранее, в понедельник, саммит Европейского совета постановил заморозить инвестиции и запретить белорусским авиакомпаниям, в том числе «Белавиа», осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией стран-членов

Главы государств и правительств стран ЕС также договорились о новых санкциях в отношении Минска: они поручили Совету ЕС расширить санкционный список физических лиц и организаций из Белоруссии.

Кроме того, они обратились к Совету ЕС с предложением ввести дополнительные экономические санкции против Белоруссии. Еврокомиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель должен безотлагательно подготовить соответствующее предложение.