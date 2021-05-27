Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал третий ежегодный рейтинг лидеров, предпринимателей и визионеров России моложе 30 лет.

Участники рейтинга представлены в 10 категориях: «Предпринимательство», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Спорт и киберспорт», «Наука и технологии», «Искусство», «Музыка», «Социальные практики», «Мода и дизайн», а также «Новые медиа», передаёт сайт издания.

Известно, что лонг-лист состоял из 100 номинантов. При этом список помогали формировать предприниматели, управленцы, инвесторы и авторитетные в той или иной сфере консультанты. Уже из лонг-листа жюри, редакция и читатели выбрали ТОП-30 – в каждую категорию вошли по три лауреата. Вес читательского голосования составил 30% при формировании финального списка победителей.

В итоге музыкальную категорию возглавили участники группы Cream Soda Илья Гадаев и Анна Романовская, диджей Иманбек Зейкенов, а также битмейкер Вячеслав Марлов. В номинации «Искусство» победили актриса Варвара Шмыкова, художник Вова Перкин и оператор Ксения Середа.

Номинацию «Предприниматели» возглавил основатель Legionfarm Алексей Белянкин, основательница StudyFree Дарья Крошкина и основатель Performance Group Артур Зеленый. Победителями номинации «Финансы и кредиты» стали основатель «Нетмонета» Георгий Высоцкий, инвестиционный директор Speedinvest Ольга Шиханцева и исполнительный директор Goldman Sachs в Лондоне Олег Безумов.

Лидеры рейтинга в номинации «Управление» - Роман Маресов (CPO «Яндекс Go»), Константин Сидорков (директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и Валерия Матюхина (гендиректор «СберТройки»).

В ТОП-3 номинации «Новые медиа вошли YouTube-блогер Антон Лядов, стример Вячеслав Леонтьев (Слава Buster) и исполнительный продюсер «Амурских волн» Ирина Колмыкова.

Несмотря на то, что рейтинг Forbes носит название «самых перспективных россиян до 30 лет», среди его номинантов также стали представители постсоветского пространства, в частности белорусский журналист, создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.