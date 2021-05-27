Глава МИД ФРГ заявил, что действия Лукашенко, имеют террористические черты

Хайко Маас – глава внешнеполитического ведомства Германии – заявил, что после инцидента с самолетом Ryanair нельзя исключать никаких санкционных мер, в том числе касающихся транзита российского газа через Белоруссию, подчеркнув, что действия, которые совершил Александр Лукашенко, имеют террористические черты.

Здесь в Лиссабоне это тоже затрагивалось, но это скорее средне- и долгосрочная тема, – сказал Маас», – отвечая на вопрос одного из журналистов о возможных санкциях в отношении транзита газа через Белоруссию.

При этом он отметил, что ничего не хотел бы исключать по данному вопросу. Однако, как пояснил глава МИД ФРГ, необходимо провести определённые консультации, приобщить информацию и оценить имеющиеся возможности.

«В любом случае действия, которые мы видели в Белоруссии, которые мы видели от Лукашенко, имеют террористические черты, это настолько неприемлемо, что мы не можем, собственно, ничего исключить», – резюмировал Масс.

Ранее сообщалось, что Москва призывает прекратить демонизировать власти Белоруссии и её президента Александра Лукашенко. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя заявления руководителя делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука о необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую страну.

«Хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», – подчеркнул министр иностранных дел.

При этом он напомнил, что белорусские власти с первых же минут после инцидента с самолётом чётко заявили о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приёму международных экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов.

«Часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили. Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, по дипломатическим меркам, просто неприлично. Да, наверное, и по человеческим меркам тоже», – считает Лавров.

Напомним, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

На перехват гражданского лайнера был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолёта белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу.

Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.

