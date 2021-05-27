Главархив Москвы опубликовал новые материалы о нереализованных архитектурных проектах советского времени

На сайте Главархива Москвы опубликовали материалы, связанные с восьмой сталинской высоткой, пантеоном и Домом колхозника на Каланчевской улице. Среди материалов 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов. Благодаря им пользователи могут представить, как выглядела бы столица, если бы эти проекты были реализованы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Специалисты Госинспекции по недвижимости провели аналитическую работу и вынесли экспертное заключение, подтверждающее, что документация по трем грандиозным советским проектам обладает высокой культурно-исторической и материальной ценностью, а также полностью отвечает критериям, необходимым для ее включения в Госреестр уникальных документов города Москвы. Таким образом, документам обеспечат сохранность, а горожане смогут ознакомиться с уникальными материалами», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Документы об архитектурном облике столицы находят и публикуют Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю заиспользованием объектов недвижимости. «Сейчас же мы знакомим горожан с документами советской эпохи, а именно с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах. Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Среди вновь выявленных документов есть проект 275-метрового административного здания восьмой высотки в Зарядье, которое было стать главным и самым высоким из восьми сталинских небоскребов, заложенных в день 800-летнего юбилея Москвы. Автор проекта - архитектор Дмитрий Чечулин. На возведенном к весне 1953 года стилобате восьмой высотки впоследствии была сооружена гостиница «Россия», а каркас здания использовали для строительства Центрального стадиона имени Ленина. Среди новых уникальных документов размещено 89 фотографий, на которых представлены вид на Зарядье со стороны собора Василия Блаженного, общий вид строительной площадки в Зарядье, оборудование и материалы, которое использовались при строительстве, археологические артефакты, найденные во время работ.

Среди документов также найден проект пантеона — памятника вечной славы великих людей советской страны, куда должны были переместить тела Владимира Ленина, Иосифа Сталина, а также других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены.

Еще один не реализованный проект - Центральный дом колхозника по проекту академика Алексея Щусева должен был состоять из гостиницы, вестибюля, обслуживающих и административных помещений, магазинов, а также зала сельскохозяйственной выставки и оранжереи. Общая площадь выставочных помещений должна была составлять около четырех тысяч квадратных метров, причем первый этаж отводили для демонстрации тяжелых экспонатов (включая комбайны), а объем всего сооружения равнялся 228 тысячам кубометров.

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости создали проект по публикации уникальных документов в декабре прошлого года. Первоначально были опубликованы материалы о 20 утраченных храмах, монастырях и часовнях, которые были безвозвратно уничтожены в 1920–1930-х годах. Затем ведомства открыли доступ ко всем сохранившимся документам об утраченных храмах и монастырях — планам, чертежам, цветным акварельным рисункам фасадов 118 объектов.