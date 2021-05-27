Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»

Как и в прошлом году, церемония награждения победителей проводилась в режиме онлайн на сайте autodealerawards.ru. В этом году впервые в Национальной премии приняли участие представители рынка легкого коммерческого транспорта.
Целью национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России. На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто (на базе полученной интегральной оценки в баллах) были определены лидеры 2021 года.
Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.
Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:
- лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;
- лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;
- лучший дилер / холдинг по организации сервиса.
В этом году впервые за всю историю премии за звание лидера рынка боролись игроки сегмента LCV в номинации «Легкий коммерческий транспорт». А для сегмента легковых автомобилей Авито Авто учредил новую номинацию – «Лучший клиентский опыт». В этой номинации Авито Авто проанализировал качество работы дилерских центров с клиентами на сайте Авито и определил победителей с учетом данных по целому ряду показателей.
Кроме того, второй год подряд Авито Авто определяет победителя в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом», в которой участвовали как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России. Эта номинация представляет собой рейтинг дилерских центров, составленных на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито.
Также в рамках проекта были определены лучшие дилерские сети в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах), которая основана на опросе автовладельцев – участников панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователей Авито Авто. В опросе приняли участие более 20 000 российских автовладельцев, которые в 2020 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.
Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.
Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:
- В этом году к нам поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году. Очень приятно, что 7 лет подряд премия развивается, интерес дилерского сообщества только растет, а сами участники остаются очень активными, задают много вопросов, консультируются, а также привлекают к участию своих коллег из других брендов. Напомню, что уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). Далее на основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний.
Кирилл Вотяков, Управляющий директор Авито Авто:
- Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021» ― это не только награждение лучших игроков авторынка, но и площадка, где участники могут перенять лучшие практики ведения автобизнеса. Обеспечение качественного и доверительного общения между бизнесом и потребителем является приоритетом Авито Авто, и мы рады, что к нашему сообществу присоединился сегмент легкого коммерческого транспорта. Мы стремимся создавать инструменты, которые будут помогать эффективно выстраивать отношения между дилерами и их клиентами, и отмечать представителей бизнеса, которые уделяют этому особое внимание. Традиционно на Авито Авто дилерские центры, получившие награды в этом году, будут отмечены специальном значком ― “Победитель премии “Автодилер года”, чтобы все пользователи площадки могли увидеть их достижения в сфере продаж и обслуживания клиентов.
ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация: «Организация продаж новых автомобилей»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
- более 20 дилерских контрактов – Группа компаний РОЛЬФ
- 10 – 20 дилерских контрактов – Группа компаний Лада-Сервис
- менее 10 дилерских контрактов – Группа компаний БЦР Моторс
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Rolls-Royce
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц Волгоградка (АВИЛОН)
- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)
Массовый сегмент:
- Москва: Тойота Центр Внуково (Компания Инчкейп)
- Санкт-Петербург: KIA Пулково (Группа компаний РОЛЬФ)
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): KIA Калуга (Компания КорсГрупп)
- Приволжский регион (ПФО): Рено Ижевск (Группа компаний ТрансТехСервис)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): KIA Минеральные воды (Группа компаний КЛЮЧАВТО)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Хабаровск (Компания Саммит Моторс)
Номинация: «Организация продаж автомобилей с пробегом»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
- более 20 дилерских контрактов – КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом
- 10 – 20 дилерских контрактов – Группа компаний КАН Авто и Группа компаний Fresh Auto
- менее 10 дилерских контрактов – Компания Максимум
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Rolls-Royce
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц Волгоградка (АВИЛОН)
- Регионы: BMW Ставрополь (Группа компаний КЛЮЧАВТО)
Массовый сегмент:
- Москва: Skoda Внуково (Группа компаний АвтоСпецЦентр)
- Санкт-Петербург: Hyundai (Компания МАКСИМУМ)
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Nissan Вологда (Автохолдинг PPT)
- Приволжский регион (ПФО): Hyundai Казань (Группа компаний КАН Авто)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Ростов-на-Дону Запад (Группа компаний КЛЮЧАВТО)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Хендэ Автоцентр Кемерово (Компания Сибинпэкс)
Номинация: «Организация сервиса»
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
- более 20 дилерских контрактов – Группа компаний РОЛЬФ
- 10 – 20 дилерских контрактов – Компания Инчкейп
- менее 10 дилерских контрактов – Группа компаний Петровский Автоцентр
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
- Россия: Lamborghini Москва Запад (ABTODOM)
Премиальный сегмент:
- Москва, Санкт-Петербург: BMW Санкт-Петербург (ABTODOM)
- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)
Массовый сегмент:
- Москва: Тойота Центр Кунцево
- Санкт-Петербург: Петровский Автоцентр Рено-Софийская
- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): KIA Тула (Компания КорсГрупп)
- Приволжский регион (ПФО): Тойота Центр Казань, Декабристов (Группа компаний ТрансТехСервис)
- Южный регион (ЮФО и СКФО): Хендэ Минеральные Воды (Группа компаний КЛЮЧАВТО)
- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Иркутск (Иркутск БКТ)
Номинация Авито: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
Премиальный сегмент:
Показатель – оборачиваемость капитала дилерского центра
- Бакра | Официальный дилер BMW (Краснодар)
Массовый сегмент:
Показатель – оборачиваемость склада дилерского центра
- Москва и Санкт-Петербург: ДАКАР | Официальный дилер (Санкт-Петербург)
Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:
Сток 70+ автомобилей
- РРТ-Автомаркет (Вологда)
Сток 20 – 70 автомобилей
- Группа компаний Автопремиум (Санкт-Петербург)
Номинация: «Доверие потребителей»
Премиальный сегмент: Volvo
Массовый сегмент: Subaru
(по данным опроса участников панели АВТОСТАТ и пользователей Авито Авто)
Номинация: «Лучший клиентский опыт»
Официальный дилер
Аксель-Моторс Север (Санкт-Петербург)
Независимый дилер
EXPOCAR | Автомобили с пробегом (Краснодар)
Номинация «Легкий коммерческий транспорт»
Группа ГАЗ
* Методика определения победителей премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»:
Номинация: «Организация продаж – Новые автомобили»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж новых автомобилей;
- объем продаж новых автомобилей на 1 дилерский контракт;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- динамика продаж холдинга, 2020/2019.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- объем продаж новых автомобилей к численности населения региона присутствия;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 автомобиль.
Номинация: «Организация продаж – Автомобили с пробегом»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж холдинга, 2020/2019.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж дилера, 2020/2019.
Номинация: «Организация сервиса»
1. Оценка холдингов.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного работника службы сервиса;
- выручка от продаж запасных частей;
- выручка от продаж запасных частей на 1 работника сервисной службы.
2. Оценка дилеров.
Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:
- общее количество заездов на СТО;
- количество машинозаездов на 1 работника сервисной службы;
- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от продаж запасных частей;
- средний чек на обслуживание;
- выручка от ТО и ремонта на 1 работника сервисной службы;
- динамика заездов на СТО, 2020/2019.
Номинация: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»
Оценка дилеров.
Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа данных по размещению объявления на «Авито Авто».
Рассчитаны следующие показатели:
- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;
- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.
Номинация: «Доверие потребителей»
Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).
Индекс «Доверие потребителей» рассчитывался из следующих частных показателей:
- удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре;
- доверие обслуживанию в сервисном центре дилера.
В этом опросе приняли участие более 20 000 российских автовладельцев, являющихся участниками панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователями «Авито Авто», и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2020 году.
Номинация: «Лучший клиентский опыт»
В новой номинации учитываются:
- продолжительность работы и активность дилера на Авито;
- рейтинг автодилера;
- количество отзывов;
- количество подтвержденных жалоб;
- средний балл за пройденные выездные проверки;
- отсутствие блокировок за выездную проверку;
- качество и скорость работы с сообщениями в мессенджере.
Номинация: «Легкий коммерческий транспорт»
Впервые в истории на Авито были опрошены все покупатели легкого коммерческого транспорта, кто за последние три года приобрел и/или обслуживал LCV у официального дилера. Цель данного опроса – установить марку LCV, которая является самой популярной и заслуживающей доверия.
В этом опросе приняли участие более 3 000 российских владельцев легкого коммерческого транспорта, являющихся пользователями Авито Авто, и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в период с 2019 по 2021 годы.
Основной вопрос, который задавался респондентам: LCV какой марки чаще покупают и используют? Кроме этого, в ходе опроса дополнительно обращалось внимание на такие факторы как удовлетворенность покупкой и обслуживанием в дилерском центре.