Компания Delivery Club запустила сервис безналичных чаевых

Крупнейшая компания доставки еды в России Delivery Club запустила сервис безналичных чаевых.

Согласно сообщению компании, при помощи сервиса Delivery Club Tips гости ресторанов смогут всего за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание.

Таким образом теперь, чтобы оставить чаевые, пользователю надо будет навести смартфон на QR-код официанта, который будет размещён на чеке, либо вложен в счёт в виде карточки. После сканирования сервис предложит гостю ввести сумму чаевых и удобный способ оплаты.

В компании также отметили, что запуск Delivery Club Tips – это часть стратегии сервиса по созданию универсального приложения для решения любых вопросов, связанных с едой.

«В частности, сервис будет отвечать потребностям всех: ресторанам он позволит повысить мотивацию официантов и их заработок, для гостей станет удобным способом поблагодарить официантов, а для нас – возможностью увеличить количество контактов пользователей с Delivery Club», – пояснил директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.

Наша справка

Delivery Club – крупнейший в РФ сервис доставки еды. Был запущен в 2009 году. Изначально работал в формате маркетплейса, объединяя рестораны с собственными курьерами. С 2016 года сервис развивает свою логистическую службу. С 2020 году курьеры Delivery Club доставлять не только еду из ресторанов, а также продукты питания, медикаменты, косметику и зоотовары.

