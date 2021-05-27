Курс доллара: в Сбербанке сделали новый прогноз по рублю

Очередную торговую сессию на Московской бирже курс рубля завершил почти на тех же позициях, что и все предыдущие на этой неделе.

Стартовав утром на отметке в 73,50 к доллару и на уровне 89,90 к евро, вечером наша валюта незначительно прибавила к доллару и чуть более солидно укрепилась к евро. Так, по данным на 19:00 курс доллара составлял 73,49 руб. (-0,75 коп.), а курс евро – 89,71 руб. (-33 коп.).

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Таким образом, к закрытию вчерашней сессии курс рубля смог умеренно подорожать в обеих парах благодаря ценам на нефть, стоимость которой во второй половине среды снова пошла в рост. Кроме того, глобальные игроки проявляли интерес к рисковым активам ожидая улучшения российско-американских отношений после встречи лидеров двух стран, запланированной на 16 июня в Женеве.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Дмитрий Бабин из БКС напомнил, что в начале вчерашних торгов курс рубля активно дорожал на позитивном внешнем фоне. Но во второй половине дня российская валюта ушла вниз, выйдя в минус, хотя ситуация на мировых рынках ухудшилась лишь умеренно.

«Глобальные площадки и цены на «чёрное золото» утром показывали восходящую динамику. Незадолго до старта европейской сессии начались коррекционные попытки, а нефть устремилась вниз, вслед за ней стал дешеветь и рубль. К вечеру вновь произошёл разворот, благодаря всё той же нефти, цены на которую перешли к росту», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Ожидаем, что краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет находиться в диапазоне 73,20-73,70, а в паре с евро в переделах 89,70-90,10.

Аналитики банка «Санкт-Петербург отметили, что всю первую половину этой недели пара доллар-рубль оставалась почти без движения. Например, во вторник, как подчеркнули они, наша валюта незначительно подешевела, вчера утром укреплялась, днём – вновь ослабла, а вечером вернулась к показателям вторника в паре с долларом и в плюсе – в паре с евро.

По мнению экспертов этой кредитной организации, рубль в начале дня получал поддержку на фоне новостей о скорой встрече президентов США и России. Так, ещё во вторник информацию о том, что Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве подтвердили, как в Кремль, так и в Белом доме.

Также глобальные игроки позитивно восприняли слова американского лидера, что газопровод «Северный поток – 2» уже почти достроен, поэтому вводить против этого проекта санкции бесполезно, более того, это может навредить отношениям Вашингтона с европейскими партнерами.

Из отрицательных моментов, которые уже начали негативно влиять на курсовую динамику, аналитики банка назвали завершение уплаты НДПИ. При этом в пятницу после уплаты налога на прибыль рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода, что также может ударить по нацвалюте.

«Но в целом ситуация на валютном рынке, как мы считаем будет оставаться относительно спокойной. Поэтому ожидаем, что пара доллар-рубль до конца этой недели останется в нынешних границах с перспективой укрепления, но строго при условии улучшения геополитической ситуации», – предположили аналитики банка «Санкт-Петербург».

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Между тем в Сбербанке сомневаются, что рубль сумеет сохранить позиции, на которых он начинал эту неделю. В частности, по мнению Юрия Попова из SberCIB Investment Research, позитивные для нашей валюты факторы уже отыграны рынком.

При этом он пояснил, что улучшение внешнеполитического фона в связи с подтвердившейся информацией о встрече Путина и Байдена заложено в курс, а налоговый период, который оказывал поддержку рублю, фактически завершён.

«Кроме того, иностранная валюта начинает пользоваться повышенным спросом из-за привлекательных условиях для её покупки. При этом в дальнейшем спрос на валюту будет только расти из-за обратной конвертацией части выплаченных дивидендов. В этой связи мы ожидаем пару доллар-рубль в районе 73,70», – заявил представитель крупнейшей кредитной организации страны.

В свою очередь Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» считает, что для пары доллар-рубль актуальной остаётся цель приблизиться к уровню в 73,00. Этому, в частности, должна помочь активность экспортёров, слабеющий доллар, высокие цены на «чёрное золото» и ожидаемое улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой после встречи в Швейцарии президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом.

«Поэтому пока мы свой прогноз не меняем, полагая, что уровень в 73,00 для пары доллар-рубль вполне реальный. Если же говорить о более дальних перспективах, то вероятнее всего надо ориентироваться на коридор 73,00-74,00», – предположил Полевой, добавив, что более значительный рост нацвалюты возможен только при сокращении премии за геополитические риски.

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