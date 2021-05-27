Лавров призвал Запад прекратить демонизировать Лукашенко

Москва призывает прекратить демонизировать власти Белоруссии и её президента Александра Лукашенко. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя заявления руководителя делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука о необходимости перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую страну, передаёт РИА Новости.

«Хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», – подчеркнул министр иностранных дел.

При этом он напомнил, что белорусские власти с первых же минут после инцидента с самолётом чётко заявили о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приёму международных экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов.

«Часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили. Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, по дипломатическим меркам, просто неприлично. Да, наверное, и по человеческим меркам тоже», – подчеркнул Лавров.

Как напомнил глава российского МИД, страны ЕС громогласно объявили о санкциях, так же громогласно требуют провести независимое международное расследование, игнорируют то, что это было сразу же предложено белорусскими властями.

«Требуя расследование, они уже объявили о так называемом «наказании». Это манеры, которые, к сожалению, сейчас проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу», – резюмировал Лавров в ходе на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Габона.

Ранее сообщалось, что в четверг министры иностранных дел стран-членов ЕС начнут обсуждение экономические санкций против Белоруссии в ответ на посадку в Минске ирландского самолёта и задержания журналиста Романа Протасевича,

По словам еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, «угон самолёта и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы». В этой связи он пообещал, что ЕС начнём обсуждать введение секторальных и экономических санкций против Белоруссии.

Также сегодня Леонид Кравчук – глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе – заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров. Первый президент Украины объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также «диктаторским поведением» президента этой страны Александра Лукашенко.

Напомним, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

На перехват гражданского лайнера был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолёта белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.