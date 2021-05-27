Минск обвинил Брюссель в стремлении создать условия для госпереворота в Белоруссии

Глава Кабина Белоруссии Роман Головченко обвинил Евросоюз в стремлении создать условия для государственного переворота в республике. По его мнению, об этом говорит тот факт, что ЕС принял политическое решение о секторальных экономических санкциях против его страны с целью «обрушить» её экономику и вызвать недовольство людей.

Об этом премьер-министр Белоруссии заявил в ходе встречи со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, который сегодня вечером прибыл в Минск. Как подчеркнул Головченко, западные страны рассматривают в качестве точек давления те отрасли экономики страны, которые вносят весомый вклад в ВВП.

«Речь идёт о нефтепереработке, производстве удобрений и других секторах нашей экономики. Хочу также отметить, что заодно они хотят «укусить» и Россию. Буквально сегодня Жозеп Боррель заявил о том, что в проект санкционного пакета первым под запрет планируется поставить экспорт удобрений и транзит российского газа через Беларусь», – сказал он.

Как пояснил белорусский премьер, очевидно, что санкции Запада направлены на то, чтобы запретить закупку из газопроводов, проходящих по Белоруссии, но которые принадлежат РФ.

«Это "Ямал-Европа" и газотранспортная система "Газпром Трансгаз Беларусь". Несмотря на это, мы абсолютно прагматично и конструктивно реагируем на такую политику западных партнеров», – заявил Головченко, предложив Мишустину рассмотреть вопрос, как продвигаются договоренности по формированию пакета союзных программ.

Ранее сообщалось, что в четверг министры иностранных дел стран-членов ЕС начнут обсуждение экономические санкций против Белоруссии в ответ на посадку в Минске ирландского самолёта и задержания журналиста Романа Протасевича,

По словам еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, «угон самолёта и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы». В этой связи он пообещал, что ЕС начнём обсуждать введение секторальных и экономических санкций против Белоруссии.

Также сегодня Леонид Кравчук – глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе – заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров. Первый президент Украины объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также «диктаторским поведением» президента этой страны Александра Лукашенко.

Напомним, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом ложного сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

На перехват гражданского лайнера был направлен истребитель Миг-29. После посадки самолёта белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Против Протасевича в Белоруссии выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков – NEXTA активно освещала акции протеста белорусской оппозиции.