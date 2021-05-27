Минтруд рассмотрит предложения о четырехдневной рабочей неделе

Переход на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат, поступит на рассмотрение в Минтруд, как и любая инициатива в сфере труда, заявил агентстсву РИА «Новости» глава министерства Антон Котяков.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — рассказал Котяков. Он не стал высказывать в беседе свое отношение к инициативе, отметив, что не стоит расценивать готовность рассмотреть данное предложение, как «потенциальное согласие» с ним в министерстве.

О постепенном движении к сокращению рабочего времени заявил в конце апреля текущего года глава «Единой России» Дмитрий Медведев. Он считает такой подход разумным. Впервые Медведев перечислил плюсы четырехдневной рабочей недели на Международной конференции труда в Женеве летом 2019 года. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

Ранее Медведев также заявил, что идею четырехдневной рабочей недели оживила пандемия, но, по его мнению, переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

