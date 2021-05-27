Москва заняла второе место в мире по эффективности борьбы с пандемией

Москва заняла второе место в рейтинге 19 мировых мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией коронавируса, сообщают эксперты Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ. На позицию Москвы в рейтинге повлияли такие факторы, как наличие в столице развитой инфраструктуры системы здравоохранения, низкий уровень безработицы, устойчивость бюджета, низкий уровень госдолга, а также поддержка бизнеса.

Лидирует в данном рейтинге Сингапур, занять которому первое место позволили состояние систем здравоохранения, стабильность экономики и социальной сферы в период пандемии, а также устойчивость городского бюджета. Для исследования экспертами ВШЭ была взята выборка в период с февраля 2020 по май текущего года из 19 мегаполисов, в которых проживает 230 млн человек.

«С начала пандемии мы приняли пять пакетов мер поддержки бизнеса на сумму почти 90 млрд рублей, которыми на сегодняшний день охвачено около 57,6 тысячи организаций. Введенные меры позволили Москве поддержать экономику столицы в период пандемии, а также сохранить инвестиционную и деловую активность: сегодня городская экономика и потребительский спрос постепенно восстанавливаются», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом российская столица заняла первое место в мире по устойчивости бюджета среди всех оцениваемых мегаполисов. По сравнению с другими городами город имел низкий уровень долга до пандемии, что позволило нарастить расходы, связанные с борьбой с коронавирусом.

В топ-5 рейтинга вошли Сингапур, Шанхай, Сеул и Пекин, которые понесли меньшие потери по сравнению с Европой и Северной Америкой благодаря тому, что власти этих городов также смогли организовать эффективные системы отслеживания контактов, тестирования и точечных карантинных ограничений, отметил автор исследования, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

