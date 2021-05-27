На Мосбирже разместили первые «зеленые» облигации Москвы

На Московской бирже 27 мая прошло размещение 74 выпуска городского облигационного (внутреннего) займа Москвы – «зеленых» облигаций города. Сбор книги заявок состоялся 25-26 мая. Инвесторам предложены семилетние облигации на сумму 70 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ранее 21 мая облигации включили в листинг Московской биржи и допустили к обращению в секторе устойчивого развития. Ставка купонного дохода установлена в размере 7,38%.

В церемонии начала размещения приняла участие заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева и управляющий директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Московская биржа» Владимир Гусаков.

«Сегодня на международных рынках наблюдается огромный спрос на инструменты устойчивого финансирования, и одним из таких инструментов являются «зеленые» облигации. Москва реализует огромное количество проектов в «зеленой» сфере - мы хотим, чтобы экология Москвы была на высоком уровне, и москвичам было комфортно здесь жить. Мы надеемся, что это размещение даст новый толчок развитию сектора устойчивого развития в России привлечет в него новых эмитентов, в первую очередь – субъектов Российской Федерации», - отметила Мария Багреева.

Организаторами размещения «зеленых» облигаций Москвы выступили 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: Альфа-Банк, БКС Глобал маркетс, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, РОСБАНК, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк. Все они имеют значительный опыт успешного размещения государственных и корпоративных облигаций, обладают устоявшимися контактами с инвесторами.

«Москва вновь шагнула навстречу зеленому будущему, теперь важно, чтобы за этим последовали и инициативы других регионов и муниципалитетов нашей страны, - констатирует Михаил Бабенко, директор программы «Зеленая экономика» WWF России. – А для этого необходимы определенные изменения на законодательном уровне, в частности нужны усовершенствования бюджетного кодекса. Также, чтобы этот положительный опыт масштабировался, необходимо обучать регионы механизму выпуска зеленых облигаций».

Выпуск «зеленых» облигаций Москвы соответствует международным стандартам «зеленого» финансирования и включен в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также признан «зеленым» финансовым инструментом по национальной методологии, разработанной ВЭБ.РФ.

Средства от размещения «зеленых» облигаций Москва будут направлены на приобретение порядка 400 электробусов, а также на строительство 18 станций и 43,8 км линий и реконструкцию 3 станций и 4 км линий Большой кольцевой линии метрополитена. Эти мероприятия обеспечат снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также сокращение выбросов углекислого газа (CO2), негативно сказывающихся на климате.