Набиуллина предложила «сворачивать» антикризисные меры

Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, выступая в Госдуме, что подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей, поэтому антикризисные меры должны постепенно сворачиваться.

В противном случае, возрастают риски возникновения пузырей на рынке кредитования, сообщила глава Банка России.

«Антикризисные меры свою задачи выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке», - сказала чиновница. Она отметила, что большинство предпринимателей уже «благополучно вернулось в график платежей» и не имеют проблем с выплатами.

Также глава ЦБ допустила, что ВВП вернется к допандемическому уровню к середине текущего года.

«Мы ожидаем, что уже во второй половине этого года, может быть к середине года, российский ВВП вернется на допандемические уровни», - сказала она.

Накануне Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 3,2% по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9%. В организации ожидают, что восстановление экономики РФ будет происходить благодаря росту потребления домохозяйств и инвестиций, что будет способствовать восстановлению мировой экономики и повышению цен на нефть.

Фондовый рынок и экономический кризис, прогноз эксперта

Андрей Хохрин о том, как скоро произойдет обвал на глобальных фондовых рынках