Опрос показал, что каждый десятый россиянин увольняется на лето

Большинство россиян хотели бы, чтобы летом было побольше выходных, а 10% наших сограждан заявили о готовности уволиться ради того, чтобы вывезти детей на природу или заняться дачными делами, следует из отчета исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», имеющемся у РИА Новости.

Респонденты, которые намерены уволиться, сообщили, что не дорожат низкооплачиваемой работой и рассчитывают найти за лето более высокооплачиваемое место или сезонную подработку, которая позволит им проводить время с детьми, говорится в отчете.

«Среди работающих россиян, точно уволиться в начале лета решили почти 10% опрошенных, еще 11% думают о такой возможности, а 38% уволились бы, если бы имели необходимые накопления», — говорится в отчете по итогам онлайн-опроса 2120 респондентов во всех регионах страны.

Из отчета следует, что среди принявших решение уволиться летом 67% женщин, которые объяснили свое решение невозможностью совмещать с работой детский летний отдых, подготовку ребенка к школе и детское обучение. В отличии от женщин, мужчины увольняются летом из-за желания больше заработать на сезонных работах.

«Основной причиной увольнения в преддверии лета у мужчин является переход на сезонные работы, на которых они планируют заработать – летом традиционно растет спрос на специалистов в области строительства, сельского хозяйства, туризма», - уточняют авторы исследования. Также часть респондентов-мужчин признались, что устали и хотели бы за лето найти новое более высокооплачиваемое место работы.

Еще 2% из общего числа опрошенных предпочитают вообще не работать летом и увольняются каждый год.

По данным отчета, у 26% респондентов, которые увольняются на лето, накоплений хватит на все три месяца, у 52% опрошенных средств хватит лишь на месяц, а у 22% денег почти нет, но они все равно планируют уволиться и пожить на даче или у родственников.

