Ozon намерен увеличить годовой оборот до 34 млрд долл. к 2026 году

Ozon намерен за пять лет увеличить объем онлайн-транзакций до 34 миллиардов долларов и занять треть быстрорастущего рынка электронной коммерции в России. Об этом в интервью Reuters заявил операционный директор компании Даниил Федоров.

Один из крупнейших игроков в сфере электронной коммерции в России, Ozon на прошлой неделе сообщил о трехзначном росте общего объема оборота товаров (GMV) шестой квартал подряд и повысил свой целевой показатель роста GMV на 2021 год до 100% с 90%.

По словам Даниила Федорова, привлечение 1 миллиарда долларов в ходе IPO на бирже Nasdaq в прошлом году позволило Ozon стать немного более агрессивным в некоторых сегментах, таких как разработка ИТ и инфраструктура логистики, где не просматривается риска чрезмерных инвестиций.

«Мы полагаем, что в течение следующих пяти лет мы сможем занять не менее трети (российского) рынка электронной коммерции, а GMV вырастет до 2,5 триллиона рублей (34,03 миллиарда долларов) в год», - сказал Федоров.

«Мы готовы быть убыточными, мы готовы инвестировать, но мы не готовы быть неэффективными», - подчеркнул он.

Хотя Ozon уступает Wildberries по доле рынка, он растет немного быстрее, отмечает Reuters.

В среду Ozon завершил сделку по приобретению Оней-банка у Совкомбанка. Это позволило компании расширить собственные финанасовые операции. На данный момент Ozon выпустил более 800 000 дебетовых карт с кэшбэком.

Компания также развивает свой рекламный бизнес и услуги видеостриминга и обзоров.

Планы расширения бизнеса в этом году Ozon связывает с Белоруссией, регион, который, по словам Федорова, было бы неразумным игнорировать.

«Конкретных планов по другим странам пока нет, но мы должны выйти на рынки большинства стран СНГ на пятилетнем горизонте», - сказал он.

По словам Федорова, учитывая низкий уровень проникновения на российском рынке электронной коммерции, Ozon в настоящее время уделяет основное внимание российским регионам, в частности, стремясь расширить свое присутствие в в Сибири и Хабаровск.