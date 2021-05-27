Правительство профинансирует возвращение «Гардемаринов»

Правительство России выделило из резервного фонда 65 млн рублей на производство фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой, сообщает «Интерфакс». В распоряжении правительства указано, что деньги должно получить ООО Киностудия «Сагиттариус-Д». На эти средства в 2021 году должно быть проведено не менее 50 съемочных смен, говорится в документе.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных денег будет осуществлять министерство культуры, которое должно представить доклад в правительство до 4 февраля 2022 года.

Дружинина продолжает работу сразу над двумя фильмами о гардемаринах. Первая картина получила название «Гардемарины-1787. Мир», вторая – «Гардемарины-1787. Война». Проект был задуман в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались. В новой картине сыграют Михаил Боярский, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, а также Всеволод Шиловский, Федор Добронравов и другие.

В октябре 2019 году сообщалось о проведении съемок ряда сцен «Гардемаринов 4», действия которого происходят в 1787 году, в Севастополе. Картина должна была выйти на экраны в конце 2020 года.