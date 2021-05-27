Правительство России сделало шаг к формированию общего рынка труда СНГ

25 мая председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее Минтруду подписать Соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает сайт правительства РФ. Соглашение должно быть подписано на очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Главная цель соглашения — создать условия для формирования общего рынка труда. Для этого, в частности, необходимо внедрить систему организованного набора и привлечения кадров, расширить возможности трудоустройства для молодёжи, граждан предпенсионного возраста и инвалидов, создать национальные информационные порталы по содействию занятости, разработать короткие практико-ориентированные программы обучения, соответствующие международным стандартам, и запустить систему взаимного признания компетенций.

Помимо документов, касающихся труда и занятости, по итогам заседания Совета глав правительств СНГ должны быть подписаны соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий, о предупреждении и пресечении использования ложных товарных знаков и географических указаний, план совместных действий по противодействию распространения инфекционных болезней, одобрен комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром и утверждена концепция сотрудничества органов власти, управляющих государственными материальными резервами.