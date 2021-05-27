Прогноз погоды на июнь: россиян предупредили об арктическом вторжении

Ещё совсем недавно жители российских регионов изнывали от аномальной жары и казалось, что лето уже не отступит. Однако синоптики предупредили россиян о скором вторжении арктического циклона. Ожидается, что нас ждёт новая порция полярного фронта, под влиянием которого последние дни мая, а также первые дни июня будут особенно прохладными, местами возможны ночные заморозки и даже небольшой снег.

Неожиданно, правда? Хотя, наверное, уже привычно – погода продолжает удивлять жителей России и каждый новый прогноз метеорологов обещает всё более непредсказуемую климатическую обстановку. Впрочем, может всё не так страшно и похолодание быстро сойдёт на «нет» перед приходом календарного лета? Узнаем в нашем материале.

Прогноз погоды на июнь в Москве

Синоптики прогнозируют, что первые дни лета начнутся в Москве с ночного похолодания до плюс 4-8. Москвичи встретят июнь холодной ночью. И такая климатическая повестка будет актуальной как минимум до середины месяца.

При этом, согласно данным метеорологов, изменения в погоде будут ощутимы уже в конце мая. С началом же июня станет понятно, что начало календарного лета ожидается не очень тёплым. С севера в регион идут арктические воздушные массы, к понедельнику термометры едва ли приблизятся к плюс 14-15. Ночью температурный фон составит не более плюс 4-6. Возможны небольшие осадки, погода будет оставаться облачной.

Ближе к 8 июня в столице проявится солнце, правда, на щедрое тепло рассчитывать пока не стоит: арктический циклон никуда не денется. Суточные дожди продолжат барабанить до конца месяца, обстановка останется непредсказуемой и в целом градус вряд ли превысит отметку в плюс 21.

Так что жаркое лето не спешит в белокаменную и, по всей видимости, лучший друг москвичей на ближайшие несколько недель – это зонтик. Однако огорчаться не стоит, ведь за любой непогодой следует резкое потепление.

Погода в июне в других регионах Центральной России

Для других регионов центра России прогноз столь же неоптимистичный: арктическое вторжение резко понизит температурный фон, похолодание особенно затронет Костромскую, Ярославскую и Ивановскую области.

Первый день лета здесь будет таким же прохладным, как и в Москве – возможны даже заморозки и мокрый снег. Следует отметить, что майская жара уже сменилась дождливым похолоданием, однако непогода станет ещё более очевидной в июне, когда весь центр обложит плотными серыми тучами.

Так, в Брянской области почти до начала июля ожидают ливни, солнца будет мало, а столбики термометров медленно подползут к отметкам плюс 17-19. Примерно так же будет в Смоленской области, мало солнечных дней ожидаются и в Тверской области.

Чуть более позитивный прогноз для Владимирской области: весь месяц плюс 20, обильные короткие дожди и гуляющие по небосклону тучи. Немного теплее весь июнь в Воронежской области, здесь воздух прогреется до плюс 23-25, но повлияет ли это на общие ощущения от погоды – пока неизвестно.

Прогноз на июнь в Санкт-Петербурге

Тепло минует и Северную столицу России, оставив Санкт-Петербург и область без долгожданного летнего тепла как минимум до середины месяца. Первая неделя порадует жителей СПб редким, но настойчивым солнцем, температурный фон приблизится к отметкам плюс 15, после ещё немного потеплеет до плюс 17-19. В Санкт-Петербурге пройдут небольшие дожди, несмотря на это обстановка за окном продолжит оставаться переменчивой.

Менее пасмурно и дождливо будет в Гатчине, чуть теплее в начале месяца в Луге. Но здесь с наступлением второй декады дожди усилятся, увеличится облачность, а термометры понизятся до плюс 14. Более лояльный прогноз возможен на Ораниенбаумском направлении, но и тут весь июнь градус сохранится в пределах плюс 13-15.

Потепление возможно только ближе к концу июня, но пока неизвестно, будет ли оно стремительным. Надеемся, что к июлю ситуация стабилизируется и тепло снова вернется в город на Неве и Ленинградскую область.

Погода в Поволжье и на юге России

Жаркий май в Татарстане сменится неожиданно приятным похолоданием, которое остудит Республику до плюс 20-22. При этом в регионе ожидается мало дождей, небольшие понижения температурное фона до плюс 18 и, как обещают синоптики, аналогичный прогноз актуален для всей территории Поволжья.

Арктическое вторжение доберётся и до юга России. Правда, здесь всё-таки обойдётся без серьёзных климатических аномалий и очень чувствительных потрясений. Хотя начало лета на юге прогнозируется не самое комфортное. Поэтому футболку без ветровки носить не получится, местами возможны небольшие дожди, умеренный ветер и плюс 18.

Аналогичная ситуация ожидается в Краснодаре, где заветные плюс 27 наступят не раньше, чем к середине второй декады июня. Неожиданно пасмурно и прохладно для лета будет в Крыму – всего плюс 21-23.

Так что, по всей видимости курортная Россия погрузится в череду дождей и штормов, что делает проблематичным открытие пляжного сезона. В Сочи термометры покажут плюс 24-26, но уже ближе ко второй половине июня. Дожди будут атаковать почти всё морские курорты Кубани и здесь их ожидается больше, чем обычно.

В любом случае хочется верить, что похолодание, которое ожидает Россию уже в самом скором времени быстро сменится потеплением, а все мы насладимся летней жарой.

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