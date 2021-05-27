Промышленность заплатит за чужой мусор

Еще не завершив программу по строительству пяти пилотных мусоросжигающих электростанций под Москвой, «Ростех» намекнул на свои федеральные амбиции в этой отрасли. Глава «дочки» «Ростеха» — «РТ-Инвест» Андрей Шипелов — в интервью РБК рассказал, что, по его оценке, в течение десяти лет в России сократится число региональных операторов по обращению с отходами с 178 до 20–40. По его мнению, «мощную инфраструктуру должны строить серьезные игроки».

Однако параметры пилотного проекта в последнее время сильно ухудшились: ему требуется больше газа, его цена высока, а от продажи основного продукта таких станций – тепла и вовсе было решено отказаться.

В ЕС мусоросжигающие заводы могут получить господдержку, только при условии значительной доли выработки тепловой энергии (более 50%). В России на МТЭС предусматривается выработка только электроэнергии — при том, что потребность тепла в нашей стране очевидно выше европейской.

Примерно тогда же, когда в РФ принималась пилотная программа по строительству МТЭС, Европейская комиссия рекомендовала развивать такие технологии, как анаэробное сбраживание биоразлагаемых отходов, где переработка материалов совмещается с получением энергии. Она отмечала, что роль сжигания отходов преувеличена и должна быть пересмотрена, чтобы обеспечить рост переработки и повторного использования.

Утилизация за счет энергетиков

В 2017 году правительство РФ утвердило механизм строительства тепло- и электростанций на основе сжигания твердых бытовых отходов. «Мусорные» ТЭС (МТЭС) приравнены к генерирующим объектам, работающим на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). И хотя формально это ТЭЦ, впоследствии от выработки тепла из мусора решили отказаться. А электрические мощности таких станций – символические.

Так или иначе, в ходе первого этапа программы планируется построить 230 МВт в Москве и Московской области, еще 55 МВт — в Татарстане. Эти заводы уже строит «РТ-Инвест».

При этом проект, кажется, забуксовал уже на первом этапе. Спустя четыре года МТЭС не введены в эксплуатацию и, предположительно, эти сроки перенесут «вправо» примерно на год. Главная причина переноса запуска - локдаун из-за коронавируса. Кроме того, «РТ-Инвест» решил пересмотреть технологическую схему завода, и обратился в правительство РФ с просьбой увеличить возможность использовать на МТЭС природный газ с 5% - согласованных в договоре до 20%. А кроме того, сохранить доходы, получаемые в рамках ДПМ ВИЭ с оптового рынка и из бюджетных источников.

Энергетический перекос

Обсуждаемый перенос сроков ввода МТЭС нарушает интересы потребителей энергии, поскольку он повлечет за собой дополнительные некомпенсируемые расходы на сумму около 25 млрд рублей, говорят в ассоциации «Сообщество потребителей энергии». Эта оценка состоит из оплаты дополнительной поставки мощности за год (20 млрд), а также отказа от уплаты штрафов за непоставленную на рынок мощность (5 млрд рублей).

Кроме того, генерирующий объект на основе ВИЭ может использовать не более 5% ископаемого топлива в своем балансе поставщика, отмечают они. Изменение этой пропорции (и рост использования газа) сокращает отличие мусоросжигательных станций от обычных газовых или угольных — при том, что стоимость их содержания в 25 раз ниже (мусоросжигательная ТЭС обходится примерно в 5 млн руб. за МВт в месяц). Таким образом, основная цель проекта сдвигается на производство электроэнергии, а не на сжигание мусора.

Результатом наращивания перекрестного субсидирования станет рост платы за мощность. «Решается задача утилизации мусора, причем бытового, а платит за это промышленность. Это странно, потому что промышленность за свою утилизацию платит самостоятельно. И довольно странно, что за утилизацию мусора, например, москвичей будут платить, например, промышленные предприятия из других регионов», — говорит замдиректора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

ФАС в соответствии с поручением аппарата правительства РФ обновила прогноз цен на электрическую энергию на оптовом рынке до 2026 года. Согласно ему, в 2021-2022 гг. темпы роста средней цены в ценовых зонах оптового энергорынка для предприятий и организаций превысят прогнозные уровни инфляции на 1,63-2,36 пп (которые и так оцениваются в 5,1% и 4,2% соответственно). Это приведет к переплате потребителями энергии суммы в размере около 102,9 млрд рублей за два года, подсчитали в ведомстве.

Как видно, крупная доля переплат пойдет на компенсацию затрат на мусоросжигание.

Дзюбенко отмечает, что стоимость затрат на строительство МТЭС довольно высока. По данным рабочей группы «Советы рынка», капитальные затраты на 1 кВт такой станции составляет 379 тыс. рублей, по сравнению со 100 тыс рублей новой АЭС, 75-80 тыс — газовой ТЭС и до 200 тыс — угольной.

Таким образом, из-за высоких капитальных затрат энергоцена будет дороже ВИЭ.

Финансовый спор

В СМИ уже озвучивались планы о строительстве в России еще 25 таких МТЭС. Правда, единого мнения в Белом доме по этому поводу нет. Так, вице-премьер Виктория Абрамченко и Минэнерго настаивали на том, что это число нужно сократить, или же перенести программу до того момента, как удастся оценить эффективность уже построенных МТЭС.

Согласно презентации Минпромторга и Ростеха, в рамках механизма ДПМ выплаты по второму этапу программы составят 100 млрд рублей за 15 лет. А по расчетам Совета Рынка, — до 1,5 трлн рублей за 15 лет.

Для решения проблемы «РТ-Инвест» озвучил идею косвенно переложить расходы на строительство МТЭС на зарубежных покупателей продукции российских промышленников, добавив их в стоимость. «Если дополнительные затраты, например в 10 млн руб., необходимые для работы нашей инфраструктуры, будут перенесены на стоимость металла, который будет продан за рубежом, в этом нет ничего страшного. За это заплатят иностранные потребители», — отмечал Шипелов с отсылкой на аналогичную практику в Китае.

Это заявление противоречит рыночной практике и вызвано тем, что у сотрудников «РТ-Инвест» нет опыта и понимания как работают рынки металлов. На самом деле, цена на конечную продукцию ограничена котировками на споте, а значит в контрктах увеличить их не получится. Это возможно только за счет собственных средств экспортёров, тем самым ухудшая позиции Российской Федерации на внешних рынках. На фоне санкций и проблем эпидемии такие нагрузки могут сильно снизить объемы экспорта, налогооблагаемую базу и так далее.

По мнению участников рынка, опрошенных «Экспертом», финансирование строительства МТЭС в России имеет смысл за счет роста тарифов на утилизацию бытовых отходов в ЖКХ, бюджетного субсидирования и налоговых льгот. Кроме того, необходимо перенести в сектор ЖКХ оплату 335 МВт ранее отобранных в 2017 году объектов твердых бытовых отходов.