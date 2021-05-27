Путин проведёт 27 мая совещание по высокоточному оружию

Глава российского государства Владимир Путин 27 мая проведет заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике.

Как рассказал журналистам в ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор будет посвящён высокоточному оружию и развитию военно-транспортной авиации.

«Планируется подробно обсудить современные виды оружия – это высокоточное оружие большой дальности, а также обсудить вопросы военно-транспортной авиации», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, также планируется подвести итоги всей серии совещаний по развитию ОПК. Кроме того, президент продолжит по отдельности контакты с военачальниками.

