Путин рассказал о превосходстве российских крылатых ракет «Калибр»

Глава российского государства Владимир Путина в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК рассказал о превосходстве отечественных крылатых ракет «Калибр» над иностранными образцами.

Как подчеркнул президент, сейчас в российской армии имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, «Калибр», а также баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня и управляемые авиабомбы.

При этом Путин уточнил, что по своим характеристикам крылатые ракеты «Калибр» не только не уступают, но и превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными.

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ОКР «Калибр» — российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 «Sizzler». Были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМК «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»).

Широкой публике ракеты семейства «Калибр» впервые были представлены на выставке МАКС-1993.

8 января 2018 года в СМИ появились новости о начале работ по разработке модифицированной версии ракеты «Калибр-М». Сообщалось, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров», как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами. Новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки. «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть.

По данным на 2019 год, на вооружении ВМФ РФ стоит ракетный комплекс «Калибр». Соглансо информации из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса «Калибр-НК», для подлодок – «Калибр-ПЛ».

В феврале 2019 года Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости разработки наземного варианта комплекса «Калибр», в связи с приостановкой участия США в Договоре РСМД.