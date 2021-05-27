Роскомнадзор расставляет сети на Интернет

По мере того, как с развитием Интернета растут сопутствующие риски, перед Роскомнадзором встает всё больше задач, заявил накануне первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на совещании в РКН.
«Полномочия Роскомнадзора увеличиваются. Вам добавляется новый функционал и новая численность, и новое финансирование. Это говорит о высокой значимости вашей работы», — отметил Кириенко, призвав сотрудников ведомства не просто догонять ситуацию, а идти на шаг впереди.
Целью усиления полномочий РКН в Администрации президента называют предотвращение распространения в сети опасной для жизни и здоровья информации (в частности, о наркотиках), её попадания к пользователям — в первую очередь к детям, — а также борьбу с хищением данных, распространением фейков, оскорблением чувств верующих.
Для решения этих задач правительство увеличит штатный состав и объемы финансирования РКН, сообщил Кириенко. Кроме того, он призвал коллектив Роскомнадзора участвовать в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей Интернет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг поддержал заявление Сергея Кириенко. «Интернет затрагивает уже все области жизни абсолютно. Не просто большую часть, а все. Интернет — это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует действующее законодательство, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в Интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора», — заявил Песков.
Синхронные заявления двух кремлевских чиновников дают понять, что в высшем руководстве страны нет разногласий относительно силы влияния Интернета на реальную жизнь и необходимости эту силу поставить под контроль.
РКН фактически играет роль полиции виртуального мира. Эта «онлайн-полиция», как и ее офлайновый аналог, не обладает правом законодательной инициативы, но оно есть у правительства, в структуру которого входит Роскомнадзор. Поэтому призыв Кириенко к сотрудникам РКН принимать участие в выработке нормативно-правовой базы регулирования Сети вполне корректен.
Времени нет, знаний нет, а закон нужен
Но прежде, чем писать новые законы и расширять полномочия Роскомнадзора, стоило бы добиться исполнения существующих нормативных требований, считает ведущий аналитик Российской Ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
«Так называемый “трехглавый” закон — “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” уже содержит базовые принципы регулирования распространения информации, в том числе в Интернете, — говорит он. — Но на практике нарушения этого закона очень часто остаются незафиксированными. Не в последнюю очередь, как это правильно отметил Кириенко, из-за недофинанисирования надзорного органа».
Закон, на который ссылается эксперт, был принят в 2006 году. Его 15-я статья содержит обширный перечень оснований, по которым информационно-коммуникационные сети (в том числе в сети «Интернет») могут быть ограничены в распространении информации, нарушающей законы РФ. По словам Казаряна, примерно с того же времени законодатели предпринимают попытки разработать закон специально для регулирования Интернета, но успехом они пока так и не увенчались.
Причина неудач в первую очередь заключается в том, что у законодателей недостает профессионализма для регулирования столь специфической сферы, как информационно-коммуникационная, полагает эксперт. Вторая причина — стремительный темп обновления информационных технологий, за которым не поспевают не только законодатели, но и экспертные институты.
Поэтому бросать камни в законодателей в данном случае не совсем справедливо, считает Казарян. Концептуально — то есть, даже при наличии достаточного времени и финансирования — осуществлять контроль за происходящим в Интернете на порядок сложнее, чем в любой другой информационной или коммуникационной среде. Причина именно в том, что виртуальное пространство интегрирует все существующие средства массовой информации и коммуникации. И стремиться регулировать его специфическими законами, написанными под каждое из таких средств — все равно что пытаться удержать воду в сите.
«Чтобы создать кодекс об Интернете, нужно обработать такой колоссальный массив данных, что это займет не один год, — говорит Казарян. — У депутатов просто нет времени, чтобы сосредоточиться на одном каком-то законе. Каждый новый созыв, по сути, начинает эту работу заново и не успевает довести ее до конца. В лучшем случае, законодатели механически добавляют какие-то новые полномочия регулятору, как это можно увидеть на примере закона о суверенном Интернете [имеется ввиду принятый в 2019 году ФЗ-90 «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», предусматривающий создание национальной системы маршрутизации Интернет-трафика — Expert.ru]. То есть, это ни в коем случае не та работа на опережение, к которой призвал Кириенко».
Роскомнадзор как главный защитник
Работа Роскомнадзора не ограничивается «цензурными» функциями. Ведомство буквально по горло занято контролем за технологическими неурядицами, часть которых носит злонамеренный характер, дополняет коллегу исполнительный директор Лиги безопасного Интернета Денис Давыдов.
«Обязанностью Роскомнадзора является не столько фильтрация той или иной информации (хотя это тоже), сколько защита личных данных российских пользователей от бесконтрольного их использования частными компаниями — и отечественными, и тем более зарубежными, вроде Amazon или Facebook, — поясняет Давыдов. — Эти компании без ведома пользователей делают с такой информацией всё, что хотят, и это «всё» слишком часто нарушает российское законодательство».
В числе злоупотреблений личными данными россиян Давыдов называет их передачу или продажу другим компаниям и даже государственным органам других стран — в том числе их спецслужбам. И сборщики такой информации не оставляют пользователям никакого выбора, подчеркивает он.
«Есть такая хитрая вещь как пользовательское соглашение. Оно подписывается пользователем один раз и навсегда, без возможности отзыва или внесения изменений в договор, — поясняет Давыдов. — Google, Facebook этим злоупотребляют сплошь и рядом, и в российской юрисдикции с этим ничего нельзя сделать. Поэтому Роскомнадзору точно не помешают полномочия, позволяющие активнее пресекать утечку персональных данных россиян — блокировать сайты, замедлять их, штрафовать владельцев».
Давыдов согласен с Кареном Казаряном, что при нынешнем финансовом и кадровом голоде РКН не в силах полноценно бороться с незаконными действиями иностранных Интернет-компаний или отечественных оппозиционных группировок. В качестве примера, когда Роскомнадзор оказался не на высоте, эксперт приводит хакерскую атаку на сайт праймериз «Единой России», произошедшую в первый день предварительного голосования.
«Написать в законодательстве можно много всего хорошего. Но когда у тебя на исполнении закона сидит три с половиной человека, понятно, что не нарушать это законодательство будет только ленивый», — предупреждает Давыдов.
Нужны ли законы так же, как деньги?
Так чего же на самом деле хотят российские власти от надзорного ведомства? Директор по правовым инициативам Фонда развития Интернета Александра Орехович видит направлением главного удара обуздание «вольницы» трех международных IT-гигантов — Google, Twitter и Facebook.
«Очевидно, что Роскомнадзор должен получить право ограничивать передачу персональных данных таким компаниям, — считает Орехович. — Это, кстати, допускается конвенцией Совета Европы, которую ратифицировала и Россия. Кроме того, Роскомнадзору надо дать ресурсы, чтобы у него была возможность полнее отслеживать контент на иностранных онлайновых платформах и при необходимости нейтрализовать его. Это может быть замедление, блокировка сайтов или штрафы их владельцам — такого инструментария вполне достаточно, чтобы добиваться соблюдения российского законодательства».
Даже в условиях, когда в РКН трудится «три с половиной человека», надзорное ведомство сумело перехватить инициативу, как показали судебные тяжбы с Google, Twitter и Facebook. В самом комитете обещания Кириенко о грядущем финансовом дожде восприняли с энтузиазмом — возможно, несколько гипертрофированном. В ведомстве решили ковать железо пока горячо, и уже в четверг выдвинули инициативу наказывать не только «похитителей» персональных данных россиян, но и тех, кто ими решит воспользоваться.
Однако, Орехович считает, что в Роскомнадзоре слегка перегнули палку.
«Зачем ломиться в открытую дверь? Предложение РКН аналогично запрету скупать краденое или пользоваться органами убитого человека. Это с юридической точки зрения — изобретение велосипеда. Это точно не те первоочередные инициативы, которых ожидают от Роскомнадзора власти», — заключает юрист.
После общения Сергея Кириенко с коллегией РКН возбудились и думские депутаты. В четверг было объявлено, что они намерены обсудить с комитетом блокировку порносайтов.