Роскомнадзор расставляет сети на Интернет

По мере того, как с развитием Интернета растут сопутствующие риски, перед Роскомнадзором встает всё больше задач, заявил накануне первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на совещании в РКН.

«Полномочия Роскомнадзора увеличиваются. Вам добавляется новый функционал и новая численность, и новое финансирование. Это говорит о высокой значимости вашей работы», — отметил Кириенко, призвав сотрудников ведомства не просто догонять ситуацию, а идти на шаг впереди.

Целью усиления полномочий РКН в Администрации президента называют предотвращение распространения в сети опасной для жизни и здоровья информации (в частности, о наркотиках), её попадания к пользователям — в первую очередь к детям, — а также борьбу с хищением данных, распространением фейков, оскорблением чувств верующих.

Для решения этих задач правительство увеличит штатный состав и объемы финансирования РКН, сообщил Кириенко. Кроме того, он призвал коллектив Роскомнадзора участвовать в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей Интернет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг поддержал заявление Сергея Кириенко. «Интернет затрагивает уже все области жизни абсолютно. Не просто большую часть, а все. Интернет — это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует действующее законодательство, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в Интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора», — заявил Песков.