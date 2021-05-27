Курс доллара: рубль слегка укрепился в четверг

Российская нацвалюта укрепилась ходе торгов в четверг. Доллар к рублю начал день на уровне 73.56 , евро при этом открылся на отметке 89.60. К 17:00 доллар США показал негативную динамику, дойдя до отметки 73.42 рубля, евро так же показал негативную динамику, дойдя до отметки 89.55 рубля. Индекс доллара при этом с 89,69 повысился до 90,04 пункта.

Как отмечает в обзоре аналитик БКС Михаил Зельцер, на рынках рискового капитала наблюдается незначительное охлаждение после предыдущих удачных торговых дней. Игроки на повышение выкупили всю просадку мая, а российский рынок, движимый надеждами на геополитический прогресс с Западом, умудрился обновить исторические максимумы.

«Взоры участников рынка будут прикованы к вечерней статистике с рынка труда США. От динамики показателей по безработице зависит монетарный курс финансового руководства страны»,- говорит эксперт.



Рубль в сложившихся условиях краткосрочно будет колебаться в диапазоне 73.3 — 73.6 в паре с долларом и 89.4 — 89.7 в паре с евро.

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