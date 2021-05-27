Сбербанк представил прототип беспилотного электромобиля

Компания экосистемы Сбера – SberAutoTech представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки, сообщает «Интерфакс». Разработка получила название ФЛИП, в основе конструкции которой заложена электрическая платформа собственной разработки, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. В качестве источников питания могут быть использованы и альтернативные источники, такие как газ и водород.

Габариты ФЛИПа соответствуют стандартному автомобилю, - 3,62 м на 1,95 м, но при этом пространства внутри машины на 40% больше. Увеличение стало возможным благодаря отсутствию в салоне стандартных приборов для машин с двигателем внутреннего сгорания. В салоне беспилотника расположены только сидения для пассажиров, в нем может разместиться 6 человек.

«ФЛИП – беспилотник максимального, пятого уровня. Технологии автономного вождения SberAutoTech для оценки окружающей ситуации используют комплекс лидаров, радаров и камер», - говорится в пресс-релизе компании.

Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта – только на закрытых территориях.

