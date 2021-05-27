Счетная палата забраковала качество госактивов

По подсчетам Счетной палаты, план приватизации госимущества в 2017—2019 годах был выполнен лишь на четверть. Как сообщает сайт ведомства, в числе важнейших проблем, помешавших выполнить план, — формальный подход чиновников к составлению документов, плохое информирование участников рынка и низкое качество самих активов.

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В результате, отмечают в СП, сократилось поступление средств от приватизации в федеральный бюджет. Если в 2017 году они составили 15,1 млрд рублей, то в 2019 году — 12,1 млрд. Всего в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества за период 2017—2019 годов поступило 40,8 млрд рублей или 82,3% бюджетных назначений.

Основная причина низких поступлений в федеральный бюджет — отсутствие крупных продаж. Кроме того, сокращение поступлений стало следствием роста доли продаж федерального имущества на вторичных торгах — то есть, посредством публичного предложения без объявления цены. Такой способ предполагает существенный дисконт от первоначальной стоимости. В 2017—2019 гг. на вторичные торги пришлось 64% пакетов акций и 57% объектов, составлявших имущество казны, сообщили в Счетной палате.

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«В 2017—2019 годах в прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения. Приватизация 21-го пакета акций была приостановлена. В план включались объекты, приватизация которых была невозможна в силу различных причин. Кроме того, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также случаи доведения до участников торгов недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей», — отметил на коллегии по итогам анализа аудитор Андрей Батуркин.

Хочешь быть эффективным? Убери государство

Такие результаты не выглядят неожиданными, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Низкий эффект от реализации плана приватизации госпредприятий связан с несколькими ключевыми причинами, главные из которых — формальный подход ответственных ведомств к ходу процедур и составлению списков, а также слабая привлекательность активов для крупного частного бизнеса.

Ответственные за приватизацию не осуществляли должным образом предпродажную подготовку активов, констатирует Жарский. Не делалась качественная оценка, не проводились необходимые мероприятия по оздоровлению активов. В результате их выставляли на продажу в том виде, в каком они были. И это при том, что часть активов в принципе не могла быть продана, потому что их владельцы находились в процессе банкротства или в стадии ликвидации.

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«Чтобы получить плановые доходы, государству необходимо менять подход к самому формату приватизации: привлекать новых специалистов для облагораживания активов и повышения их привлекательности для покупателей. Только в этом случае период 2021—22 гг. даст более успешные результаты», — говорит Жарский.

Он добавляет также, что низкие темпы приватизации активов госсектора выступают в роли маркеров, не дающих российской экономике развиваться в должной мере. По оценке Moody’s, например, доля госсектора в экономике составляет порядка 40—50 %. Однако, даже если она в действительности не превышает 30 %, то с учетом того, что большая часть предприятий убыточна, ожидать экономического чуда, особенно в условиях пандемии, не приходится, уверен Жарский. Для того чтобы экономика развивалась эффективно, отягощающий процент госсектора должен быть на минимальном или нулевом уровне. Однако, с нынешними темпами реализации программы приватизации это будет еще не скоро.

Прежде, чем продавать — приведи в порядок

Все очень просто, объясняет сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. У государства заканчиваются ликвидные активы и начинаются проблемы с коммуникацией: около 20% предприятий из тех, которые планировались к реализации в 2017—2019 годах, просто не были выставлены на торги. Более того, единственная история, которая заслуживает внимания (реализация завода «Кристалл»), связана с госкомпанией — предприятие выкупила «Алроса». Из 253 ФГУПов почти половину приватизировать было нельзя — причинами были в основном стадии банкротства, законодательный запрет на продажу определенных предприятий и отсутствие хозяйственной деятельности на протяжении долгого периода времени.

Основную проблему Переславский видит в отсутствии среди государственных служащих, занимающихся вопросами приватизации, компетентных управляющих. В процессе приватизации госактивов крайне важна предпродажная подготовка предприятий, систематизация информации об объекте продажи на портале Росимущества, выстроенное взаимодействие с контрагентами и аукционными площадками, уверен эксперт. Конечно, просто сбросить акции какой-либо госкомпании на фондовый рынок, сократив долю государства и повысив количество бумаг в свободном обращении значительно проще, чем привести в порядок документацию, правовые документы и бухгалтерию компании. Но и результат оказывается соответственным.