Голландский суд обязал Shell снизить почти наполовину к 2030 году выбросы двуокиси углерода

По словам известного адвоката по вопросам защиты окружающей среды Роджера Кокса, голландский суд вынес «эпохальное решение». Столь высокую оценку Кокса вызвало решение суда в деле против британо-голландского нефтяного гиганта Shell, которое может иметь далеко идущие последствия для других крупных энергетических компаний.

Суд обязал Shell сократить к 2030 году выбросы СО2 в атмосферу на 45% по отношению к уровню выбросов 2019 года. Это более чем вдвое выше собственной планки, которую установил для себя Shell – сократить через десять лет выбросы двуокиси углерода на 20%.

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Крупному бизнесу сейчас не позавидуешь. Большие компании, особенно, энергетические, находятся сейчас под очень сильным давлением. От них требуют устанавливать средне- и долгосрочные цели по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу не по своему усмотрению, а так, чтобы они соответствовали Парижскому соглашению по климату.

Shell, естественно, не отказывается бороться с глобальным потеплением, но делает это, уверены экологи, недостаточно активно. Компания планирует свести выбросы вредных веществ к нолю к середине века. По СО2 цель нефтяного гиганта – снизить выбросы к 2035 году на 45%. Однако голландский суд требует ускорить выполнение этой задачи на пять лет. Естественно, представитель компании заявил, что Shell обязательно оспорит решение суда в вышестоящей инстанции.

Речь идет о решении голландского суда по иску к Shell, с которым к нему обратились в апреле 2019 года семь организаций по защите окружающей среды, включая «Друзей Земли» и «Гринпис», от имени 17,2 тысяч граждан Нидерландов. Истцы считают, что бизнес-модель Shell угрожает их правам и самой жизни, потому что представляет угрозу для целей и задач, поставленных в Парижском соглашении по климату. Соглашение было подписано в столице Франции в конце 2015 года представителями 195 государств. Они договорились о программе действий, которая не позволит среднемировым температурам подняться более чем на 2°С. Подписанты согласились сосредоточить усилия на том, чтобы ограничить верхнюю планку роста средней температуры на планете полутора градусами.

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В заявлении Роджера Кокса, представлявшего в суде истцов, говорится, что решение является «поворотным» в истории и что оно будет иметь серьезные последствия для всех крупных загрязнителей воздуха.

Координатор «Друзей Земли» Сара Шоу надеется, что вердикт голландского суда вызовет «волну» исков против крупных компаний и заставит их отказаться от добычи и сжигания ископаемых видов топлива.

Как заявил в интервью CNBC основатель голландской экологической организации Follow This Марк ван Бал, вердикт суда показывает, что ««Большая нефть» больше не может отмахиваться от решающей роли, которую она должна играть в борьбе с изменениями климата».

Решение суда совпало по времени с ежегодным собранием акционеров Shell, прошедшим на прошлой неделе. Акционеры проголосовали за программу перехода на «чистую» энергетику. Однако ряд акционеров, причем, их численность растет, отвергает стратегию, согласно которой нефтяной гигант делает для этого перехода недостаточно и должен увеличить свой вклад в борьбу с изменениями климата.

Агентство Reuters, кстати, подчеркнуло, что иск к Shell, разбиравшийся в голландском суде, является первым судебным делом защитников окружающей среды против крупной энергетической компании, которую они хотят заставить через суд пересмотреть климатическую стратегию в сторону активизации.