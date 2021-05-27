Специалист рассказал о слежке за пользователями в Instagram

Сеть Instagram собирает данные о своих пользователях с их согласия только в момент первой регистрации, а в дальнейшем приложение не ждет согласия зарегистрировавшихся людей и следит за миллионами аккаунтов постоянно, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Для того, чтобы стать объектом слежки достаточно всего один раз поставить метку локации на фотографию или разрешить социальной сети найти среди ваших телефонных контактов уже зарегистрированных пользователей. Таких хитрых уловок у Instagram много, но некоторым можно противостоять, рассказал эксперт.

«Приложение хорошо понимает наши с вами увлечения и знает, что и в какой момент нам показать и предложить. Такая адаптация под наши интересы становится возможной из-за сложных алгоритмов, которые сеть использует при анализе поведения пользователей», - объясняет специалист.

Он рассказал, что все интересы, а также быстрота совершаемых действий пользователей подпадают под детальный анализ и далее формируются рекламные предложения, которые получают люди.

Чтобы уменьшить вмешательство в Instagram в личную жизнь, Мясоедов рекомендует не оставлять без внимания всплывающие окна во время нахождения в сети. Как правило, эти предложения запрашивают обработку всевозможных данных, хранящихся на телефоне. Эксперт советует удалить загруженные в приложение контакты и запретить его доступ к мониторингу вашего местоположения.