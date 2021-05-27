28 мая Политехнический музей совместно с Цифровым деловым пространством проведёт научные дебаты на тему «Тотальные данные: контроль или удобство?». Спор IT-специалистов в рамках проекта «Большие вопросы» пройдёт на площадке ЦДП.

«Большие вопросы» — это серия публичных дебатов учёных о проблемах, по которым ещё нет единой научной позиции. В этот вечер в интеллектуальной дуэли сойдутся Михаил Степнов, исполнительный директор по исследованию данных Sber AI, старший преподаватель НИУ ВШЭ, и Иван Бегтин, генеральный директор и учредитель АНО «Информационная культура», ведущий эксперт в области открытых данных (open data) и открытого государства (open government).

Иван Бегтин считает необходимым формирование общественного запроса на защиту персональных данных. Человек сам должен принимать решения, кому и какие из своих данных разглашать. Его оппонент Михаил Степнов выступает против ограничения доступа коммерческих организаций к персональным данным граждан. Он убеждён, что такой доступ позволит компаниям предлагать продукты и услуги, более точно соответствующие интересам каждого человека.

Ведущим дискуссии выступит Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Зрители станут активными участниками вечера. У них будет возможность не только услышать мнение специалистов на тему тотальных данных, но и сопоставить его со своим, а в конце дискуссии, возможно, и изменить. В финале встречи пройдет голосование, где победит тот спикер, который сумел убедить большую часть аудитории разделить его взгляды.

Начало в 19:00

Адрес: ул. Покровка, д. 47, большой зал ЦДП

Для тех, кто не сможет участвовать в событии, будет организована прямая трансляция на YouTube-канале Политехнического музея.

Участие бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

Speed Dating с книгой:

Политехнический музей и РОСИЗО приглашают на встречи Книжного клуба

29 мая в 14:00 в павильоне «Книги» на ВДНХ стартует серия летних встреч в рамках Книжного клуба. Политехнический музей и музейно-выставочный центр РОСИЗО приглашают познакомиться с произведениями научно-популярной литературы в формате «быстрых свиданий». Участие бесплатно, по предварительной регистрации.

В живом диалоге со специалистами Политеха гости павильона «Книги» смогут узнать об одной из новейших теорий сознания, поговорить о современных интерпретациях понятий жизни и смерти, обсудить, как работает искусственный интеллект и какова роль человека в эпоху алгоритмов, насколько реальны перспективы освоения Луны в ближайшем будущем и когда наши автомобили станут беспилотными. Дискуссия поможет найти свои ответы на эти вопросы и сопоставить их с ответами других.

Встреча пройдёт в формате «быстрых свиданий» — гости располагаются за пятью столами в читальном зале павильона «Книги», где специалисты Политеха — эксплейнеры — простым и доступным языком рассказывают им о книгах. На знакомство с каждой из них даётся 10 минут, после чего участники переходят за соседний стол. Таким образом, за 50 минут гости знакомятся с пятью книгами.

Ведущие «свиданий» — выпускники Школы эксплейнеров Политеха. Они умеют связывать научный контент с интересами любого человека, его знаниями, личным опытом и эмоциями. Сложные явления они могут объяснить понятным языком самым разным людям.

Книги, которые обсудят на встрече:

«Автономия. Как появился автомобиль без водителя и что это значит для нашего будущего», Лоуренс Бернс, Кристофер Шульган

«Луна. История будущего», Оливер Мортон.

«Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни», Хайдер Варрайч

«Наука сознания», Майкл Грациано

«Hello, world», Ханна Фрай

Встреча пройдет 29 мая.

Время начала: 14:00.

Адрес: ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 516 (ближайший въезд — с ул. Хованской). До павильона также можно доехать на бесплатном электробусе, который курсирует по Кольцевой дороге ВДНХ от арки Главного входа. Остановки — «Хованский вход» или «Зеленый театр».

Регистрация: https://polytech.timepad.ru/event/1656517/

Возрастная категория: 12+

Экологическая безопасность Арктики:

Политехнический музей приглашает на «Бранч с учёным»

30 мая в 14:00 Политехнический музей проведёт традиционную встречу из цикла «Бранч с учёным». Зрителей ждёт знакомство с руководителем Большой норильской экспедиции Николаем Юркевичем. Он расскажет об итогах научной поездки на полуостров Таймыр летом 2020 года.

Большая норильская экспедиция — это первое за несколько десятилетий масштабное исследование состояния окружающей среды Севера. 38 учёных прошли более 1000 километров, взяли пробы грунта, почв и воды. Перед экспедицией стояла задача выработать рекомендации для предприятий, работающих в регионе.

Русская Арктика богата нефтью, газом и металлами, которые используются в том числе в производстве нержавеющей стали, аккумуляторов и солнечных батарей по всему миру. Но природа Севера хрупка и уязвима. Освоение региона, развитие на его территории производств неизбежно связаны с серьёзным воздействием на экологию. На природу края влияют и глобальные изменения климата. Все эти риски побудили учёных провести комплексное научное исследование состояния природной среды края.

Обсудить в неформальной обстановке результаты и выводы экспедиции, поговорить о глобальном потеплении и красоте Арктики с кандидатом технических наук, директором Научно-исследовательского центра по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН (НИЦ «Экология» СО РАН) Николаем Юркевичем смогут бесплатно все желающие, прошедшие предварительную регистрацию.

Встреча пройдёт 30 мая в 14:00 в ресторане «Кофе пью» по адресу Чистопрудный бульвар, 9.

Вести дискуссию будет физик, специалист по сопровождению посетителей Политехнического музея Кирилл Фукс.

Возрастная категория мероприятия: 12+