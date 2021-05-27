28 мая Политехнический музей совместно с Цифровым деловым пространством проведёт научные дебаты на тему «Тотальные данные: контроль или удобство?». Спор IT-специалистов в рамках проекта «Большие вопросы» пройдёт на площадке ЦДП.
«Большие вопросы» — это серия публичных дебатов учёных о проблемах, по которым ещё нет единой научной позиции. В этот вечер в интеллектуальной дуэли сойдутся Михаил Степнов, исполнительный директор по исследованию данных Sber AI, старший преподаватель НИУ ВШЭ, и Иван Бегтин, генеральный директор и учредитель АНО «Информационная культура», ведущий эксперт в области открытых данных (open data) и открытого государства (open government).
Иван Бегтин считает необходимым формирование общественного запроса на защиту персональных данных. Человек сам должен принимать решения, кому и какие из своих данных разглашать. Его оппонент Михаил Степнов выступает против ограничения доступа коммерческих организаций к персональным данным граждан. Он убеждён, что такой доступ позволит компаниям предлагать продукты и услуги, более точно соответствующие интересам каждого человека.
Ведущим дискуссии выступит Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.
Зрители станут активными участниками вечера. У них будет возможность не только услышать мнение специалистов на тему тотальных данных, но и сопоставить его со своим, а в конце дискуссии, возможно, и изменить. В финале встречи пройдет голосование, где победит тот спикер, который сумел убедить большую часть аудитории разделить его взгляды.
Начало в 19:00
Адрес: ул. Покровка, д. 47, большой зал ЦДП
Для тех, кто не сможет участвовать в событии, будет организована прямая трансляция на YouTube-канале Политехнического музея.
Участие бесплатно, но необходима предварительная регистрация.
Speed Dating с книгой:
Политехнический музей и РОСИЗО приглашают на встречи Книжного клуба
29 мая в 14:00 в павильоне «Книги» на ВДНХ стартует серия летних встреч в рамках Книжного клуба. Политехнический музей и музейно-выставочный центр РОСИЗО приглашают познакомиться с произведениями научно-популярной литературы в формате «быстрых свиданий». Участие бесплатно, по предварительной регистрации.
В живом диалоге со специалистами Политеха гости павильона «Книги» смогут узнать об одной из новейших теорий сознания, поговорить о современных интерпретациях понятий жизни и смерти, обсудить, как работает искусственный интеллект и какова роль человека в эпоху алгоритмов, насколько реальны перспективы освоения Луны в ближайшем будущем и когда наши автомобили станут беспилотными. Дискуссия поможет найти свои ответы на эти вопросы и сопоставить их с ответами других.
Встреча пройдёт в формате «быстрых свиданий» — гости располагаются за пятью столами в читальном зале павильона «Книги», где специалисты Политеха — эксплейнеры — простым и доступным языком рассказывают им о книгах. На знакомство с каждой из них даётся 10 минут, после чего участники переходят за соседний стол. Таким образом, за 50 минут гости знакомятся с пятью книгами.
Ведущие «свиданий» — выпускники Школы эксплейнеров Политеха. Они умеют связывать научный контент с интересами любого человека, его знаниями, личным опытом и эмоциями. Сложные явления они могут объяснить понятным языком самым разным людям.
Книги, которые обсудят на встрече:
- «Автономия. Как появился автомобиль без водителя и что это значит для нашего будущего», Лоуренс Бернс, Кристофер Шульган
- «Луна. История будущего», Оливер Мортон.
- «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни», Хайдер Варрайч
- «Наука сознания», Майкл Грациано
- «Hello, world», Ханна Фрай
Встреча пройдет 29 мая.
Время начала: 14:00.
Адрес: ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 516 (ближайший въезд — с ул. Хованской). До павильона также можно доехать на бесплатном электробусе, который курсирует по Кольцевой дороге ВДНХ от арки Главного входа. Остановки — «Хованский вход» или «Зеленый театр».
Регистрация: https://polytech.timepad.ru/event/1656517/
Возрастная категория: 12+
Экологическая безопасность Арктики:
Политехнический музей приглашает на «Бранч с учёным»
30 мая в 14:00 Политехнический музей проведёт традиционную встречу из цикла «Бранч с учёным». Зрителей ждёт знакомство с руководителем Большой норильской экспедиции Николаем Юркевичем. Он расскажет об итогах научной поездки на полуостров Таймыр летом 2020 года.
Большая норильская экспедиция — это первое за несколько десятилетий масштабное исследование состояния окружающей среды Севера. 38 учёных прошли более 1000 километров, взяли пробы грунта, почв и воды. Перед экспедицией стояла задача выработать рекомендации для предприятий, работающих в регионе.
Русская Арктика богата нефтью, газом и металлами, которые используются в том числе в производстве нержавеющей стали, аккумуляторов и солнечных батарей по всему миру. Но природа Севера хрупка и уязвима. Освоение региона, развитие на его территории производств неизбежно связаны с серьёзным воздействием на экологию. На природу края влияют и глобальные изменения климата. Все эти риски побудили учёных провести комплексное научное исследование состояния природной среды края.
Обсудить в неформальной обстановке результаты и выводы экспедиции, поговорить о глобальном потеплении и красоте Арктики с кандидатом технических наук, директором Научно-исследовательского центра по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды Сибирского отделения РАН (НИЦ «Экология» СО РАН) Николаем Юркевичем смогут бесплатно все желающие, прошедшие предварительную регистрацию.
Встреча пройдёт 30 мая в 14:00 в ресторане «Кофе пью» по адресу Чистопрудный бульвар, 9.
Вести дискуссию будет физик, специалист по сопровождению посетителей Политехнического музея Кирилл Фукс.
Возрастная категория мероприятия: 12+