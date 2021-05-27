ТПП предлагает повысить налоговую нагрузку высокооплачиваемым работникам до 45%

Торгово-промышленная палата России предлагает повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%, сообщает ТАСС, ссылаясь на предложения к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, сформированные Советом ТПП РФ.

Письмо с данной инициативой было направлено первому заместителю председателя ЦБ РФ Сергею Швецову, копия документа имеется в распоряжении агентства ТАСС. В предложениях говориться, что мера необходима для «снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов».

«Необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале», - говорится в письме. Для этого необходимо, по мнению ТПП, обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников, чей средний заработок составляет 13,5 тыс. рублей, а для 1% самых высокооплачиваемых работников - повысить уровень налоговой нагрузки до 45%.

По мнению главы «Аудит Груп» и члена совета ТПП Юлии Георгиевой, предложение напрямую пересекается с проектом федерального закона «О внесении изменений в ст. 224 части второй Налогового кодекса РФ».