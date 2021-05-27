Цены на нефть падают в ожидании поставок из Ирана

Нефть дешевеет утром 27 мая в связи с возможным увеличением поставок из Ирана в случае возобновления ядерных договоренностей с этой страной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе потеряла 0,58%, до $68,33, июльские фьючерсы подешевели на 0,6%, до $68,46 за баррель. Котировки на WTI с поставками в июле потеряли 0,54%, достигнув отметки $65,85 за баррель.

Участники рынка отслеживают ход переговоров между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения. Инвесторы находятся в ожидании подробностей о сроках поставок в этом случае дополнительной нефти.

По мнению стратега по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниела Хайнза, «у рынка нет представления, как дальше будут развиваться события с Ираном».

«Перспективы остаются позитивными, с ослаблением ограничений, вероятно, увеличится мобильность граждан. Однако точное время подачи дополнительных баррелей иранской нефти может иметь большое значение», - цитирует специалиста Bloomberg.

Нефть могла подешеветь еще больше, считают специалисты, но снижение запасов нефти в США за минувшую неделю на 1,7 миллиона баррелей — до 484,3 миллиона, вместо ожидаемых 1,05 миллиона баррелей, удерживают цены на нефть на отметке 65-68$.