В Госдепе заявили, что США не вернутся в Договор по открытому небу

Вашингтон принял окончательное решение не возвращаться в Договор по открытому небу.

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на источники, об этом заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову сообщила заместитель главы американского Госдепа Венди Шерман. По её словам, такое решение прияла администрация президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что 19 ноября 2020 года депутаты нижней палаты российского парламента поддержали законопроект, который был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, по выходу нашей страны из Договора по открытому небу.

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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, однако вступил в силу лишь в 2002 году. Тогда подпись под документом поставили 35 государств, в том числе США и остальные страны НАТО, а также Россия, Белоруссия, Украина и некоторые другие страны Старого Света. Договор предоставлял право странам-членам совершать наблюдательные полёты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

В ноябре 2020 года тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора. Вслед за этим заявлением, 15 января 2021 в МИД РФ также заявили, что Россия не будет в одностороннем порядке придерживаться правил этого Договора. Вскоре президент РФ объявил о начале процедуры выхода нашей страны из соглашения.

По утверждению Вашингтона, Москва якобы неоднократно нарушала правила документа из-за чего американская сторона была вынуждена принять решение о выходе из Договора. Кремль также неоднократно просил предоставить весомые доказательства данных обвинений, однако никаких конкретных материалов со стороны США направлено не было. Законопроект о денонсации данного документа был внесён Путиным 11 мая текущего года.