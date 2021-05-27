В Киеве заявили о возможном переносе переговоров по Донбассу из Минска в одну из стран ЕС

Алексей Арестович – пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу – заявил, что Украина допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в одну из стран ЕС

По его словам, новой площадкой для переговоров должна быть страна Старого Света, но не член НАТО, так как на такой вариант не согласится Москва. При этом Арестович подчеркнул, что пока официальных переговоров о новом месте не ведётся, передаёт РИА Новости.

Ранее Леонид Кравчук – глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе – заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, поэтому надо искать другую площадку. Первый президент Украины объяснил это прекращением авиасообщения с Белоруссией, а также «диктаторским поведением» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Предложение Кравчука негативно оценили в Госдуме. В частности, первый замглавы комитета по делам СНГ нижней палаты российского парламента обвинил главу делегации Киева в контактной группе в попытке сорвать или завести переговоры в тупик.

«Такому перевертышу, как Кравчук – что переговоры, что без них – это зависит от конъюнктуры, он конъюнктурщик. Сейчас они пытаются воспользоваться любым поводом, чтобы сорвать переговорный процесс», – подчеркнул Затулин.

При этом, по мнению парламентария, вопрос о месте переговоров, а также в целом ситуация вокруг ситуации в Донбассе будет обсуждаться не в Киеве.

«Решение во многом будет зависеть, в том числе от переговоров президентов России и США, которые пройдут 16 июня в Женеве», – резюмировал парламентарий.

